为方便公众和民防人员在发生意外时更快辨识不同车辆，并保持安全距离，陆路交通管理局和新加坡民防部队将为电动车推出专属车牌，并从星期五（9月25日）至10月9日联合展开在线投票，让车主从三个入围设计中选出心仪的车牌设计。

陆交局和民防部队星期四（24日）上午发文告宣布投票启动，当局解释，为电动汽车设置专属车牌旨在提升应急安全，这也包括插电式混合动力车。

电动汽车与传统燃油车结构不同，一旦发生事故或火灾，高压电池会带来安全隐患。推出差异化车牌能让救援人员及路人一眼识别，从而在现场采取正确应对措施，例如与潜在电池隐患保持安全距离。

当局今年3月已征求各方对绿色车牌设计的意见。不少公众对当时提议的绿色设计美观度存有疑虑。在综合各方反馈并考量本地道路状况及现有车牌规格后，当局最终推出兼顾实用与美观的方案。

这次投票包含原有的绿色设计以及两种全新的蓝色设计，这两种蓝色不仅在白天和弱光下清晰可见，也能与本地交通和执法摄像头完全兼容。

文告指出，这次投票直接关系到电动汽车与插电式混合动力汽车车主的切身利益，因此仅限已注册的电动车和混合动力车主参与。每名车主，不论是个人还是公司，限投一票；若投多票，系统将以最后一次提交的为准。若车主同时以个人和公司名义拥有车辆，则每种身份可各投一票。

车主只需浏览OneMotoring网站，点击横幅上的FormSG链接，并使用SingPass登录即可提交偏好的设计。陆交局与民防部队指出，车主们的投票偏好将被纳入最终的车牌设计甄选流程中考虑。