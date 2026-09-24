我国地铁的跨岛线—榜鹅延长线项目有四段隧道采用大直径隧道钻凿机开挖，其中德福站和淡滨尼北站之间的挖掘工程已完成，是本地迄今开挖量最大的钻掘式隧道。这也是本地首次用大直径钻凿机开挖地铁隧道。

陆路交通管理局星期四（9月24日）邀请媒体到德福站和淡滨尼北站的工地参观，并向媒体介绍了大直径隧道钻凿机（large diameter Tunnel Boring Machine）的操作。

这两站之间的隧道长约2.9公里，挖掘工程于9月11日完成。用于挖掘这条隧道的大直径隧道钻凿机的直径约12.6米，是陆交局至今在铁路项目中使用的最大型钻凿机。

由于大直径钻凿机一次过会挖出更多渣土，工程团队在工地设立传送带以更有效地排出渣土，确保地下挖掘作业无阻。（张俊杰摄）

这类钻凿机挖掘的隧道横断面面积较大，工程队只需在隧道中间竖起间隔墙，就可把隧道一分为二，隔成一对双向轨道。

在其他铁路工程中，当局分别开挖两条较小的平行隧道，一条隧道只能用作一条地铁轨道。若需在隧道里设隔墙，工程师会使用传统的就地浇筑方法，即部署人员进入隧道，现场用混凝土等建材构筑所需结构。

不过这次配合采用大直径钻凿机，陆交局向承包商订购预制构件，并用定制的机器组装，把工序自动化。这套做法既能减少所需的人力和时间，还使施工更安全。

工程团队在隧道中间竖立预制隔墙，把隧道隔成两个空间，以在未来作为双向隧道。每一片隔墙经加固后，重约6公吨。（张俊杰摄）

此外，工程队可将隔墙和紧急通口结合，减少交叉流动，而不像传统的铁路工程那样在两条隧道之间的墙上打开一条紧急通道。

一条隧道隔成两条轨道的做法也可使地铁隧道整体占用的空间缩小，为未来的地下和路面发展预留更多可能性。

首段用大直径钻凿机开挖的隧道已完成

跨岛线工程分三阶段进行，德福站和淡滨尼北站属于第一阶段。陆交局此前宣布，日本西松建设（Nishimatsu Construction）获颁这两站之间的钻掘隧道土木工程合约。这个4亿4600万元的合约包括建造一座带有地下层室的建筑，以部署跨岛线第一阶段的电气和机械设施。

跨岛线第一阶段共有12个地铁站，总长29公里，开挖工程始于2023年，预计最迟在2030年建成；第二阶段含六站，跨15公里，料于2032年竣工；第三阶段有四站，长10公里，计划在2027年动工，2030年代下旬完成。

从榜鹅站延伸而出的榜鹅延长线约七公里，途经四站，预计在2032年完工。将衔接樟宜机场第五搭客大厦和CR2站（原称航空园站）的隧道则长约六公里，料在2030年代中期建成。