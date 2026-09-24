为了让全球在面对下一场大流行病危机时有备无患，新加坡能作出的关键贡献是全力协助构建一个后备安全网络，将全球疾病监测、科研平台、快速响应制造以及监管合作都紧密连接起来。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康将这个构想称为“方案C”。这须与“方案A”和“方案B”相辅相成，三管齐下；“方案A”是确立更强有力的全球规则与资金支持，“方案B”是构建可持续的区域生产能力。

王乙康星期三（9月23日）在美国纽约出席健卫部和生物制药公司希勒曼实验室（Hilleman Laboratories）主办的活动时，分享了防控疫情的看法。

他说，七年前冠病疫情暴发后暴露了一个痛苦现实：虽然疫苗以创纪录的速度研发成功，但获取疫苗的机会却极不均衡。

解决问题的“方案A”是构建可确保有效防范和公平获取的全球统一框架。例如，通过世界银行集团大流行病基金资助发展中国家，并根据世界卫生组织大流行病协定，推动病原体基因序列共享。

王乙康指出，“方案A”虽能确立疫苗分配的规则，却无法解决疫情期间供不应求的根本问题。因此，这需要“方案B”提供互补，即构建可持续的区域疫苗生产韧性。

许多地区正在朝着这个方向迈进。例如，欧盟与澳大利亚都建立了应急生产网络、非洲联盟定下目标，最迟在2040年实现自主生产六成疫苗等。

不过，建立疫苗产能是非常复杂的过程，设施也必须能够快速承接技术转让并调整生产线，平时也须通过生产例常医药维持运转，因为闲置的工厂在危机突发时无法直接启用。

因此，王乙康认为，全球也需要方案C：一旦区域运作在紧急关头停滞，可由全球网络与合作提供保障。

“新加坡这个面积小但与全球高度紧密相连的国家，在这方面可同伙伴一起做出针对性贡献。”

建立及早发现病原体监测系统 立基科学家与政府迅速共享数据

方案C的具体步骤是，全球首先须要建立起可及早发现病原体的监测系统，立基于科学家与政府愿意迅速共享数据。在这方面，我国正与全球最大基因数据源GISAID密切合作。

今年7月尾，我国的国家公共卫生实验室通过常规监测，发现一种疑似冠病重组毒株，我国在确认后立即提交全球分析。经过反复提取验证与重新测序，确定这在当时是全新的发现，GISAID资料库中没有相近基因序列。

王乙康说，他身为保健卫生部长，在科学流程启动后才接获通知，这是该有的程序。公共卫生监测必须专业、及时且透明，各国不应因担心声誉或经济受损而延迟通报，国际社会必须确立“透明即负责任”的共识。

“因为下一场大流行病‘X’很可能会是这样被发现：由一个警惕的实验室，在一发现有不寻常而情况虽未完全明了，就通过可靠网络分享信息。”

方案C的第二个重点是支持流行病防范创新联盟（CEPI）的“100天使命”，即在发现大流行病后的100天内，研发并量产疫苗。

2023年11月在新加坡启用的希勒曼实验室，支持我国加强了应对疫情的能力。目前，这个设施正在加速研发伊波拉病毒（Ebola）疫苗。

王乙康透露，首批临床试验材料今年底产出。若临床试验成功，这个设施一年可生产1200万剂药品，并已做好准备向区域大型制造商进行技术转移。

“这就是防范的具体行动：通过现有科研、在用设施和互信伙伴，大幅缩短从发现威胁到做出响应的过程。这可作为未来应对‘X疾病’的可行范本。”

我国也与其他药企合作，涵盖各种疫苗平台与制造能力。

王乙康说，鉴于信使核糖核酸（mRNA）技术有望灵活应对“X疾病”，我国计划在本地试点生产mRNA流感疫苗，在满足平时需求的同时，磨练我国可快速调整的应急能力。

第三，是通过高效的监管互信，加速对疫苗的评估与部署。

王乙康指出，新加坡卫生科学局积极参与国际监管体系，是首个在医疗器械监管领域获得世卫评为第四级最高成熟度（ML4）的国家机构，也是世卫认证的药品监管机构。

随着我国将疫苗制造确立为国家能力，卫生科学局将根据世卫的疫苗标准和列名认证，争取成为全球防范体系的一部分。