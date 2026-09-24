仅有学员飞行执照却冒充“富有飞行员”，男补习教师谎称银行户头涉诈骗被冻结，向马来西亚籍前女友借逾35万元，分手后却不肯归还。前女友入禀法院索偿后，男子称这些款项是“爱的礼物”，但高庭法官不认同，谕令他偿还32万1116元4角。

高庭法官黄律愷指出，家庭和恋爱关系中的转账通常推定不具法律约束力，但若有足够证据显示双方有意建立法律关系，例如收款方承诺偿还，则属例外。男子不但以各种方式抬高自己的身份和财力，让女方相信自己有还款能力，还多次承认这些款项是贷款。例如，他通过WhatsApp说“我会一分不少地还给你”“我花什么钱都会先问你，然后还给你”。

高庭星期四（9月24日）发出判词显示，起诉人张淑芬案发时在本地担任财务经理。答辩人徐伟俊是一名补习教师，也在咖啡馆兼职。

两人于2023年6月通过网上约会平台认识，不久后开始交往。

自称酒店VIP 庭上辩“在海底捞每个人都是VIP”

判词披露，徐伟俊向张淑芬宣称自己非常富有，银行户头有数十万元，父亲在新加坡和马来西亚拥有多家成功企业，还曾自称在某些酒店和场所是VIP。虽然他仅持有学员飞行执照，却在网上个人资料中自称“持证航空公司飞行员”，并告诉张淑芬自己从事航空业。徐伟俊庭上被问及VIP说法时，他辩称“在海底捞每个人都是VIP”。

交往过程中，徐伟俊声称自己不小心点击钓鱼诈骗链接，导致银行户头被冻结，无法应付日常开支，因此向张淑芬借钱，并承诺一旦银行问题解决就会还钱。

张淑芬称，她听信徐伟俊的说法，通过PayNow和现金转出几乎全部积蓄，还从信用卡预借现金并做余额转账，也允许徐伟俊使用她的信用卡消费。到了2023年12月，她开始收到银行催缴逾期信用卡账单的信件。

2024年初两人分手后，张淑芬家人要求徐伟俊还款。他随后签署多份协议，并在同年6月10日的“债务确认书”中承认欠款32万3739元1角6分，同意在7月31日前连同银行利息一并还清。然而徐伟俊逾期未还清，张淑芬同年12月入禀高庭索偿。

口供称女方家人是“黑社会” 庭上却承认捏造

徐伟俊除了辩称款项是恋爱中的赠与，没有偿还义务，还说自己是被胁迫、不当影响及不合情理下签署相关协议和确认书，应被撤销。他称张淑芬的兄弟与槟城黑社会有关联，曾多次威胁伤害他。

法官驳回这套说法，形容他闪烁其词、不可信，试图利用“灰色地带”逃避责任。法官指出，徐伟俊在庭上承认，张淑芬的兄弟从未直接威胁他，相关指控是捏造；他签署协议和确认书时也有机会获得法律咨询，甚至曾表明要等自己的律师回来才处理文件，可见他并非在受压下签署。

按照双方资金往来记录，法官最终认定相关款项为35万6116元4角，扣除徐伟俊已还的3万5000元，未偿余额为32万1116元4角。（人名译音）