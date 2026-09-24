供货商将生肉和蔬菜堆放在食阁外，引来乌鸦啄食，有公众担忧食品卫生安全。杂菜饭摊贩称来不及收入店内，已将食材丢弃。

热心读者赵女士告诉《新明日报》，星期一（9月21日）早上7时许，她经过位于裕廊西先驱广场的口福食阁，惊见一只乌鸦在啄食放在食阁外的生肉。

根据她提供的视频，当时食阁外的空地放了至少八个篮子，里面有装着蔬菜的袋子。旁边也有两个桶，存放着一袋袋鲜肉。

画面显示，一只黑色乌鸦飞到旁边，开始啄桶里装有生肉的袋子，成功啄破袋子后，叼出了生肉。

赵女士说，她希望业者可以注意，以避免类似情况发生。“这有卫生隐患，看到这一幕，谁敢再去光顾食阁。”

记者星期三（23日）走访时，确实在食阁外看到放置食材的篮子，不过里面没有食材。据观察，现场没看见鸟，周围也十分清洁。

食阁内的一名杂菜饭摊位员工承认，视频中的食材是自己摊位的。他也解释，当天一名公众目睹此事，已经向他反映，他也第一时间就将肉丢弃。

“供货商一般深夜12点多会送货，将食材放在篮子与桶里面。我们之前交代会用篮子盖住，避免有鸟过来啄食。相信当天司机忘记这么做，才引来乌鸦。”

他说，一般早上5时开工，将食材逐个搬入摊位处理。事发当天，接到通知后，他就将受影响的肉类都丢弃了。

“当天晚上，我们差点不够肉，幸好还有别的菜供食客选择。经过此事，我们也会再次提醒供货商送货时要将食材盖起来。”

食品局：正跟进此事

新加坡食品局回复《新明日报》询问时指出，目前正在跟进此事。食品局指出，调查和搜证过程中会向提供反馈的公众进一步了解详情，若取得足够的证据，不排除采取执法行动。

食品局强调，食品安全是共同责任。食品局将继续制定和执行相关监管措施，而食品业者须遵守良好的食品卫生和处理规范，同时确保营业场所保持清洁。

完整报道，请翻阅2026年9月24日的《新明日报》。