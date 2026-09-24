首只在东南亚诞生的㺢㹢狓（okapi）今年7月于万态野生动物世界的雨林探险园（Rainforest Wild Adventure）出世。

这只雄性幼崽今年7月27日早晨出生，父母分别为7岁的基萨拉（Kisala）和4岁的赞多（Xandor）。这对㺢㹢狓是在保护濒危物种的协调繁育计划下从欧洲动物园与水族馆协会移地保育计划（EAZA Ex situ Programme, 简称EEP）来到新加坡。新生幼崽如今已近两个月大，体重比出生时增加一倍以上，已达到48公斤。

在基萨拉与赞多配对后，管理员观察到她的食欲和身体状况发生变化，7月份的超声波检查确认她怀上幼崽。

万态保育集团动物管理员董慧君说：“幼崽发育良好，平均每天增重将近1公斤。我们最近让它们进入户外栖息地，但幼崽宝宝仍在适应新环境。我们允许它按自己的节奏探索并建立自信，因此游客可能需要过一段时间才能见到它。”

㺢㹢狓是有蹄类动物中孕期最长的哺乳动物之一，约为440天。它们天性极其隐秘，与许多会跟在母亲身边的初生动物不同，㺢㹢狓幼崽天生会在初生时保持隐蔽和安静，以躲避捕食者，而母亲每天仅进行几次哺乳。

为支持㺢㹢狓的自然行为，团队建造一个安静、隐蔽的生产箱，同时向其他成功繁育㺢㹢狓的动物园取经，学习饲养经验，让幼崽在生命的前几个月里能够不受干扰地休息和进食。

㺢㹢狓被列为国际自然保护联盟（IUCN）濒危物种红色名录的其中一种濒危动物，原产于刚果民主共和国东北部，全球仅有少数动物园饲养这一物种。

为幼崽名字投票

万态保育集团也希望公众能在社交媒体上为东南亚首只㺢㹢狓幼崽命名。三个备选名字灵感都源自非洲语。Imara意为强壮，在斯瓦希里语中反映了勇气、韧性与成长。Mayaka意为珍珠，在林加拉语中象征着珍贵而宝贵的礼物。第三个选择Kiah意为黎明、新的开始或季节的开端。

想一看宝宝的游客可前往雨林探险园东区（Rainforest Wild Adventure East）的隐幽森林（Hidden Forest）通过兽穴实时画面的“婴儿监视器”一睹其萌态。饲养员也将在每天上午10时30分和下午3时举行的“㺢㹢狓保育员讲座”（Okapi Ranger Talk）分享更多关于㺢㹢狓及其独特行为的知识。

配合宝宝的降临，园区各处也推出以㺢㹢狓为主题的美食，包括从下个月起，部分餐饮门店将推出㺢㹢狓灵感蛋糕。游客还可以在雨林探险园东区的零售店购买毛绒玩具、随行杯、挂绳等㺢㹢狓纪念品。