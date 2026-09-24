罕见车祸！66岁的德士司机在送客到目的地后，下车准备替对方搬运行李，岂料疑因忘记挂挡，刚跨出一脚，德士便向前移动，敞开的车门直撞停在路旁的罗厘，导致他被夹在车门与车身之间，伤重身亡。

这起致命意外发生在去年2月24日零时49分，地点是惹兰勿刹The Nobel Hotel前。死者是66岁的德士司机池敬忠（译音）。

验尸庭星期四（9月24日）早上针对死因展开研讯，死者的妻子、儿子和女儿均出庭聆讯。出庭供证的包括交警调查官，以及一名人力部调查官。

根据交警调查官所述，警方于事发当天零时50分接获报案。酒店职员回忆，他当时看见一辆德士停在酒店前，两名乘客下车后，德士司机的右脚才刚踏出车外，德士便开始向前移动，随后敞开的车门直接撞上了停在路边的一辆罗厘左后侧。

酒店职员说，德士司机的头部和上半身卡在德士车门和车门门框之间，而德士还继续往前移动。

调查显示，事发前死者从樟宜机场接载一对夫妇。当时丈夫坐在前排副驾驶座，妻子则坐在后座，两人的行李分别放置于车后箱及后座。由于夫妻俩的住家就在The Nobel Hotel旁，死者便将车停在酒店前方便他们下车。

男乘客回忆称，两人下车后赫然发现德士仍在往前移动，并撞上停在路边的罗厘。他见状立即上前协助，发现司机已被卡在车门与门框间。他随即伸手将汽车从前进挡打入停车挡，才终于阻止德士继续前行。

医护人员赶抵现场时，发现死者仍被夹在车门与门框之间，车门因撞击罗厘而向内挤压。验尸报告证实，死者的死因主要是创伤性窒息及面部严重创伤。

完整报道，请翻阅2026年9月24日的《新明日报》。