男子养猫却不为猫儿绝育，导致猫群失控繁殖至71只。由于长期照料不当、食物和饮水不足，屋内环境恶劣、恶臭弥漫。当局接获投诉上门检查时，发现至少九只猫儿已死亡，其中六只猫只剩下骨骸。

被告莫哈默凯鲁（37岁，Muhammad Khairul Naim Bin Zainol）共面对71项抵触《动物与飞禽法令》的控状。他星期三（9月23日）承认其中24项，法官把余项纳入考量后，判他入狱16周。

根据案情，被告与当时的妻子在2018年3月购买武吉班让一带的组屋单位。2019年初，被告和妻子开始饲养猫儿，却没为猫只绝育，任由猫儿不断繁殖。两人虽一度尝试为猫儿寻找新饲主，但单位内的猫仍在持续增加。

2022年4月，夫妻俩搬离单位，到被告父母住所居住。他们原本只是计划暂住父母家，没想到后来变成长期居住。两人搬离原来的单位几个月后，单位的水电供应因欠费被切断。

被告声称，自己搬家后仍每天返回单位，为猫群留下猫粮和水。然而，由于后来进入单位越来越困难，他改而把食物和水放在门口，而不是进入屋内。他最后一次进入屋内是在2023年12月。

有猫儿受困窗台被邻居发现 救下通报才揭发案情

2024年2月20日早上，国家公园局接获居民通报，称在涉案单位的冷气机窗台发现一只消瘦的猫。这只猫后来被邻居救下，送往兽医院检查。

公园局人员当天上门时，发现警方也到场，原来有居民因为单位发出异味而报警。执法人员随后进入单位，在里头发现61只猫、三具猫尸和六具猫骸骨。其中一具在客厅里的猫尸已高度腐烂，可见蛆虫。

整个单位也脏乱不堪，地板和家具上布满排泄物和污垢。窗花、墙壁和天花板上挂有蜘蛛网，屋内随处可见蟑螂和苍蝇。尽管数扇窗户打开，通风情况仍然很差，单位内弥漫着强烈异味。部分打开的窗户没有安装纱网，猫只也有从三楼坠下的风险。

公园局人员也观察到，单位门口附近留有猫粮，但屋内没有新鲜水源，有一只猫还被发现从马桶中饮水。厕所地面的积水肮脏，可能已被粪便污染。被告称，他每天只提供一小碗水。

历来涉及猫只最多案件之一 控方：非一时误判所致

兽医检查发现，几乎所有猫只都有脱水症状，大多身体瘦弱，这是因为它们长期处在高度压力的环境中，也未获得足够食物和水。多只猫儿还出现脱毛症状，很可能是寄生虫感染引发瘙痒，或因压力导致过度舔毛所致。不少猫儿的耳朵和皮肤也受感染。

控方指出，这是历来涉及猫只最多的案件之一。被告在长达22个月内疏忽照顾至少71只猫，大部分猫只瘦弱且脱水，这并非一时判断失误所致，促请法官判他坐牢16周至24周。

被告律师求情时说，本案并不涉及暴力行为或蓄意虐待动物，被告也并非出于恶意犯案。被告起初只饲养两只小猫，但因缺乏饲养经验，没有为猫只绝育，导致猫群不断繁殖。

律师也指，被告起初曾尝试重新安置猫只，但部分猫儿因难以驯服而被新饲主退回，情况随后逐渐失控。被告仍尝试为猫提供食物和饮水，案发时也面对与妻子离婚的压力，因此恳请法官轻判。

被告前妻也因此被控上法庭，案件目前仍在审理。