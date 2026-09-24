男子半年内两次酿祸，先是撞倒电单车导致骑士的脚骨折，之后再撞上带着4岁儿过马路的父子，他星期四（9月24日）早上被判坐牢10天，罚款4000元，各级驾照吊销三年。

被告是36岁的吴俊文（译音），面对两项未谨慎和注意驾驶的控状，控方以两项提控。

案情显示，被告在2025年9月1日晚上8时零3分，在三巴旺小巷试图进行三点转向（three－point turn）时，撞倒在反方向行驶的电单车。

43岁的电单车骑士往左边跌，被送往医院接受治疗，他左脚骨折，左脚踝擦伤，住院九天，共拿了94天病假。

到了今年2月28日，被告在桥北路要右转驶入哥里门街。他在交界处时，没有等所有路人都过了马路便右转，结果撞到一名4岁男童和他的33岁父亲。

男童与父亲事后被送往国大医院接受治疗。男童被抛飞约一米，申诉头部和身体右侧受创感觉疼痛，拿了三天病假。男童父亲则申诉右膝盖和髋部疼痛。

案底累累 控方：极度粗心

法官指被告在右转时出车祸，询问被告右眼是否有问题或眼疾。

对此被告称自己眼睛没问题。

庭上揭露，被告有闯红灯、超速驾驶和边用手机边驾驶的案底。

控方陈词时指被告短短时间内出两次车祸，显示他极度粗心且注意力不集中。

控方指被告在撞到父子时，绿人已显示约九秒钟，被告有足够时间看见父子在过马路，求法官判被告坐牢，罚款和吊销执照。

被告求情时承认自己犯错，加上受害者已无大碍，求法官轻判。