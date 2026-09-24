与爱妻在莱佛士书院经营茶水摊超过40年，摊贩“邢叔叔”日前不敌癌魔逝世，享寿85岁。

邢福金与妻子颜女士（78岁）结婚50年，他们在莱佛士书院经营茶水摊已有45年。邢福金于星期一（9月21日）不敌病魔，在医院逝世，留下三名儿女和四名内外孙。

二儿子邢益洲（46岁）和小女儿邢益如（42岁）星期三（23日）在灵堂受访时说，父亲早年曾在酒店担任屠宰工，上世纪80年代从大伯手中接过学校的摊位，贩卖茶水，一做就是45年。

邢益洲说，父亲2019年被诊断罹患肾癌，期间曾接受化疗，病情过后有好转，他一直积极抗癌，但去年底癌症再度复发，健康状况日趋恶化，最终离世。

遗孀颜女士指出，丈夫生前都是凌晨4时半就起床，5时就到摊位准备，一直营业到傍晚五六时才收摊回家，平均一天有12小时都在摊位度过。

“学校下午有课外活动，我们就配合营业，让孩子们可以买饮料喝，尤其是我们自制的冰柠檬茶和冰美禄，特别受欢迎。”

她忆述，丈夫与学生们相处融洽，大家都亲切地称呼他为“邢叔叔”（Uncle Heng），不少学生在毕业后都会趁校庆返校时，特地过来打招呼。

“他都把学生当自己孩子般看待，有时他们忘了带钱赊账，他也当做请他们喝。”

女儿邢益如说，父亲早前身体情况尚可，仍会每天到摊位陪伴母亲，但约半年前他虚弱不少，就无法再这么做。如今只剩母亲和工人经营茶水摊。

谈及父亲，两名儿女眼眶泛泪，称父亲为人和蔼可亲，平时话不多但总在背后默默支持家人。“他是一个为了不让我们担心，什么事情都会自己扛的人，是个好爸爸。”

邢福金的灵柩停放在裕廊东32街第312座组屋，并将于星期五（25日）下午1时20分出殡。

校方发文吊唁

莱佛士书院发文吊唁，称阿叔“是众师生校园回忆的一部分”。

莱佛士书院星期三早上在社媒发文表示对邢福金的离世感到悲痛和惋惜。

文中提到，“邢叔叔”总是面带笑容、热情迎人，真诚关怀每一位顾客，而“邢阿姨”也一路相伴在旁。

校方感激他的服务与贡献，也呼吁学生们在“邢阿姨”重返摊位时，前去给予支持和慰问。

有数名校友也在贴文下留言，署名“Chuifun Lim”的校友称，邢叔叔是莱佛士书院多代学生心中的标志性人物，并向其家人致以慰问；校友“David Phua”则感谢校方花时间整理并分享邢叔叔的悼念内容。