有人视瓶罐为垃圾有人却当成宝，饮料瓶罐退费制启动后，有清洁工就利用休息时间骑脚踏车四处搜集，再到机器逐个回收取回1角押金，至今已“赚”近2000元押金。

《新明日报》早前报道，饮料瓶罐退费制（BCRS）自今年4月启动以来，截至9月13日，全岛已累计回收超过553吨、约3300万个瓶罐。

《新明日报》记者走访厦门街熟食中心，发现有民众拎着装满瓶罐的大袋子到回收机前退费。其中，就包括骑着脚踏车的清洁工张先生（53岁），他当时带着四大袋到场。

住在牛车水的他接受访问时说，日常工作之余，他每天会抽出两三个小时，骑着脚踏车到处搜集瓶罐，路线主要集中在新加坡中南部范围。到了周末和休息日，他甚至会全天出动多达三次搜集瓶罐。

他透露，每次出动会检查至少10多个垃圾桶，翻找时会确保不弄脏环境。他会随身携带一瓶清水，方便搜集完毕后立刻洗手。

“有时候两个小时就可以装满一两袋，每天大概可以退到10多块到30多块钱。有一次我一天就收到400多个瓶罐，也就是40多块钱。”

谈及为何会那么努力搜集瓶罐，他坦言既能增加收入还能锻炼身体。

“不管别人怎么看，这些都是我自己劳动赚到的钱。”

如今，他已靠退还瓶罐押金赚取近2000元，用于应付一日三餐等日常开销。

四个月赚两三百 88岁翁：当零用钱

《新明日报》记者也于黄金熟食中心碰上一对拿着两大袋啤酒罐来退费的父子。半退休的张先生（63岁）受访时说，现年88岁的父亲早在BCRS实施前的两三年，就养成了在街头搜集废瓶罐的习惯。

退费制之前，他们当时会卖给传统废品回收商，66个瓶罐卖得1元4角钱。“现在一个就可以换1角，66个就是六块多钱，比以前高出许多。”

由于父亲现在年事已高，不熟悉回收机的电子退款操作，张先生便用自己的卡收退款，再给父亲现金。

父亲四个月来前后累计了两三百元的退款。张先生笑言：“钱不多，但可以当零用钱。”

他也坦言，如今父亲有更大的动力下楼走动“寻宝”，也能活动筋骨、充实老年生活，一举两得。

更多人大量退费 站半小时不稀奇

越来越多人带大量瓶罐退费，站半小时不稀奇。

黄金熟食中心内回收机附近的摊位CHARR’D业者法齐尔（Fadzil）受访时透露，除了附近夜店员工大量退还空瓶罐以外，平日也会有不少公众提着好几个袋子前来退费。

他说：“以前还会觉得新鲜，现在看到一个人站在回收机前将近半小时，已经见怪不怪了。”

他也说，曾看过推着手推车批量来退费的民众，回收机很快就会爆满。

完整报道，请翻阅2026年9月24日的《新明日报》。