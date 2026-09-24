搞噱头还是抢生意？小印度两家商店违规将行李箱摆在路上引议，商家解释趁周日人流才这么做。

网上流传数张照片显示，小印度加富路（Cuff Road）一家店铺将数十个行李箱密密麻麻摆放在路上，就连一辆停在店铺前的红色轿车的车前，也放置了10多个行李箱。

另一店家则在门口双黄线马路上摆满了大约四排的行李箱，还放置了四五个橙色三角锥，几名相信是店员的男子站在附近看守。这两家商店违规在路上摆放行李箱叫卖的画面曝光后，在网上引起热议。

《新明日报》记者星期三（9月23日）晚上走访时，发现入夜后的加富路依旧车水马龙，原来将行李箱摆放在路上的两家店面互不隶属。

其中一名店家经理（30岁）告诉记者，他在店铺工作两年，上周日第一次将行李箱搬到路上当作“宣传”，主因是不满隔壁店家多次将行李摆到路上，且投诉也无果。

“在不影响他人的情况下，我们决定将行李拿出去售卖，当做宣传。因为隔壁商家多次这么做。”

另一家将行李箱摆放在双黄线上的店家被询及时承认有这么做，且已经持续三个月，不过只在星期日才摆放。他解释，因为星期日人潮较多，希望能借此刺激销量。

“我们都是员工，只是听命行事，不然不敢这么做，但一周也只有一天。”

根据公路设施法令（Street Works Act）第32A项，任何人都不能在五脚基、人行道及公路摆放物品，以免阻碍行人。

违规者可被罚款最高2000元，持续违规者可被处以每天不超过100元的额外罚款。

有人骂上门 有人赞创意

有公众看不过眼，当场指责商家不该霸位。

不愿具名的店家经理说，周日当天，当老板红色轿车被自家行李箱包围时，有人曾走到店里谩骂他们，告诉他们这么做是违法的。

不过有关照片依旧引起网民正反两极的关注。

有些网友觉得店家“有创意”，但也有人质疑这种行为已经触法，希望有关部门展开调查。

完整报道，请翻阅2026年9月24日的《新明日报》。