脸书近日流传有人涉嫌在新加坡越南社群兜售狗肉，不仅以“vitamin gâu gâu”（汪汪维生素）作为暗语，还公开列出多个肉类部位、熟食和价格，引起网民关注。记者联系一个被指与有关贴文有关的电话号码时，对方否认售卖任何食品，并称被人蓄意陷害，已准备报警。

根据记者了解，其中一则星期一发布在脸书群组“CHỢ VIỆT NAM … Ở SINGAPORE”（即“新加坡越南市场”）的贴文，标题写着“VITAMIN ‘GÂU GÂU’——各种口味都有，给喜爱这道菜的人”。

“Gâu gâu”是越南语模拟狗叫声的拟声词，“vitamin gâu gâu”则是当地用来代指狗肉的俚语。贴文菜单中也多次使用“cầy”一词，在有关饮食语境中同样可用来指狗肉。

原贴文列出至少九种肉品和配料，包括去骨肉每公斤22元、去骨腹肉23元、排骨块20元、腿肉和腱肉各20元；另有炭烤肉每500克12元、未烤香肠12元、炭烤香肠15元，以及熟香肠15元。

贴文还以5元售卖一套搭配臭藤叶、虾酱和南姜发酵米酱的配料，并写道：“喜欢这道菜的朋友就行动吧，亲爱的顾客可以向我下单。”

贴文附上的照片显示大块生肉、切块熟肉和盘成圈状的香肠。不过，仅凭照片无法独立确认肉类究竟来自什么动物。

记者也发现，不止一个脸书账号曾在本地越南社群发布类似内容。其他贴文同样使用“vitamin gâu gâu”字眼，并展示生肉、熟肉和香肠等食品，有者价格也以新元标示。

脸书群组“Dogs Singapore”一名匿名成员星期三（9月23日）转载有关内容，指这些贴文涉嫌向新加坡消费者售卖狗肉，并表明已收集资料，准备向新加坡食品局（SFA）和国家公园局属下动物与兽医事务组（AVS）举报。

举报者随后进一步声称，有往返越南和新加坡的运输公司涉嫌将有关肉品运入本地，再通过脸书售卖。

不过，这些涉及运输公司、收款账户和个人的指控，目前均来自社交媒体举报者，尚未获得有关公司、账户持有人或当局证实。

记者根据网上流传的联络资料，通过WhatsApp联系一名被指涉及售卖有关肉品的女子。对方否认指控，称自己“没有售卖任何食品”，也不知道记者从何取得她的电话号码。

她也称“有人故意害我”，并多次表明会报警，让警方调查此事。当记者询问是否知道哪里有人售卖狗肉时，她反问记者是否吃狗肉，并称“在新加坡吃狗肉会被警察捉”。她过后再次否认自己吃或售卖狗肉。

食品局前身农粮与兽医局过去曾表明，新加坡不允许售卖狗肉。非法从未经批准来源进口肉类产品，或持有这类肉品并意图售卖者，可面对最高5万元罚款、最长两年监禁，或两者兼施；重犯者最高可被罚款10万元、监禁最长三年，或两者兼施。

《联合早报》已向食品局询问是否接获举报，以及是否就有关贴文展开调查。