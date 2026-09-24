全国职工总会企业合作社主席、全国雇主联合会会长陈启德，将从10月1日起出任保健促进局董事会主席，接替卸任的黄锦贤。

保健卫生部和保健促进局星期四（9月24日）发联合文告说，陈启德的任期至2029年9月30日。黄锦贤则将在本月30日卸下董事会职务。

陈启德今年4月加入保健促进局董事会。他曾任圣淘沙名胜世界主席兼总裁，以及云顶新加坡总裁，在商业、公共和社区领域拥有逾20年的领导与管理经验。

文告说，他将为保健促进局提供策略指导，支持“健康SG计划”“乐龄SG计划”和“茁长SG计划”的健康促进工作。

这三个计划分别着重通过预防保健改善国人健康、协助年长者在熟悉的社区安老，以及帮助儿童从小养成健康生活习惯。

黄锦贤自2024年4月起担任保健促进局主席。在他任内，保健促进局与业界合作增加低钠食品的供应，也推出指导手册，协助提升心理健康项目的质量，并与科技及医疗企业合作，为有健康风险和患慢性病者试行新方案。

黄锦贤将在本月30日卸下保健促进局董事会职务。（保健卫生部提供）

在他的领导下，保健促进局也整合了Healthy 365手机应用的身心健康服务，并加入更贴合用户需要的提示和项目。这款应用目前每月有近90万名活跃用户。