环球治理组织与美国就国家人工智能（AI）能力建设政策交换意见，双方同意各国应根据国情自主发展AI，并强调应通过持续的国际合作与知识交流，广泛共享AI红利。

第81届联合国大会在美国纽约举行，环球治理组织（Global Governance Group，简称3G）星期三（9月23日）在联大期间召开第19届部长级会议。

3G是由30个中小国家组成的非正式组织，旨在为中小国家发声，我国是组织召集国。

根据3G会后发表的声明，美国作为今年G20主席国，向3G部长介绍迄今为止G20主要会议的成果，以及今年G20峰会的路线图。G20峰会将于12月14日至15日在迈阿密举行。

3G肯定了G20对创新领域的关注，尤其是AI及其他新兴科技。

延伸阅读 维文王乙康赴纽约出席联大会议 分别发表国家声明

3G与美国以“构建做好AI准备的国家”为主题进行了实质性讨论。双方就制定和实施国家AI能力建设政策交换了意见，并强调人力资本以及能源安全与韧性在提升国家AI准备度方面的重要。

双方同意，各国拥有根据自身国情和优先事项，自主发展AI能力的权利，并强调要持续开展国际合作和知识交流，以确保AI红利得到广泛共享。

3G鼓励未来的G20主席国继续通过3G部长级会议与非G20成员保持沟通，以肯定3G成员国的独特视角对于支持G20构建稳定、有韧性全球经济的价值。