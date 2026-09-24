新加坡将连同文莱、印度尼西亚和马来西亚向联合国教育、科学及文化组织提名，把马来传统舞蹈“扎宾”列入非物质文化遗产。

扎宾舞（Zapin）是东南亚区域核心马来表演艺术形式之一。四国计划明年3月向联合国教科文组织提呈提名文件，结果预计在正式提名后的两年至三年内揭晓。

国家文物局星期四（9月24日）宣布这项消息。这是我国第四次申请非物质文化遗产，也是首次与其他国家联手为一门表演艺术申遗。

文物局文化遗产研究与政策司长许诗敏接受媒体访问时说，此次申遗的想法源于我国与其他申遗伙伴国展开的系列区域对话，新加坡的扎宾舞社群与区域扎宾舞同好有紧密联系，彼此频密交流技艺与心得，致力将这门传统舞蹈传承给下一代。

“这次的非物质文化遗产提名项目对我们来说非常有意义，扎宾舞作为一种艺术形式，突显了新加坡与区域其他国家之间的联系。”

节奏明快、表现力丰富的扎宾舞，由于具有基本舞步和形式，被视为一种能让一般民众轻易参与的舞蹈。

扎宾舞相信是在13世纪至15世纪由阿拉伯回教社群引入马来群岛（Malay Archipelago）。它一般包含前奏taksim、富有韵律核心段落kopak和收尾wainab，舞姿模仿自然界生态及马来社群日常劳作等动作，如划船等姿态。

在我国演化出多元版本 展现历史发展与文化特色

在新加坡，扎宾舞早年常见于本地甘榜，最初只在婚礼等重要仪式上表演。

1960年代，一名华裔编舞者在马国登嘉楼观看了一场婚礼的扎宾舞后，将它改编并引入新加坡，形成今日在本地常见的基础扎宾舞形式（Zapin Asyik）。

扎宾舞在新加坡演化出多元版本，展现了我国历史发展与文化特色。例如，本地舞者就开创了反映加冷河早期生活面貌的Zapin Sungei Kallang，以及反映社区变迁的Zapin Telok Blangah。

当代版扎宾舞如今在本地日益普及。除了专业舞团，也有许多学生兴趣小组演出，这个舞蹈不仅在婚宴，也在各类节庆和社区庆祝活动登场。

接下来，除了筹备提名文件，文物局将与社区密切合作，推展一系列宣导活动，以提升各族群对扎宾舞的认识和参与，并鼓励国人积极参与保护和传扬这份非物质文化遗产。公众稍后可留意文物局网站（go.gov.sg/zapin）和社媒平台。

本地小贩中心文化在2020年入选非物质文化遗产代表名录。2024年，我国连同马国、印尼、文莱和泰国成功将卡峇雅列为非物质文化遗产。去年3月，我国与马国共同提名妆艺申遗，结果有待揭晓。