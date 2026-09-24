人工智能竞赛日趋激烈，新加坡作为小国须清楚认识自身赛道。在下阶段的数码经济中，我国应聚焦“转化、信任和互通”三项关键能力。

新加坡数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期四（9月24日）在“慧眼中国环球论坛2026”人工智能（AI）专场致辞，阐述新加坡在AI时代的战略定位，并强调我国应追求的目标，“不单是积累最强大的技术，而是要把人工智能能力切实转化为广泛的经济与社会价值”。

他指出，大型科技公司和主要经济体之间围绕AI前沿能力的竞争将持续激烈，但竞争并不会消除彼此的共同利益，各方仍得为竞争设立一条底线，“这并非要求所有人都采取相同的监管方式，而是要在评估、保障措施、事故报告及沟通等方面建立足够的共识，从而确保竞争不演变为鲁莽行事”。

他问道，如果价值日益依赖围绕AI的系统，信任与保障同时成为系统不可或缺的部分，那么一个小型开放经济体，应选择在哪些方面做到格外出色？

“对新加坡而言，我们必须清楚认识自己所处的赛道。我们无法在规模上竞争，也无法比最大经济体投入更多资金。但新加坡从来不是靠简单模仿大国做法来保持相关性。我们一直都必须理解世界走向，理解自身优势，并开辟一条能让这些优势发挥作用的赛道。”

谈到新加坡在下阶段数码经济扮演的角色，陈杰豪认为，我国应聚焦三项能力：把技术能力转化为真实的经济和社会成果；建设评估、保障和治理能力，使日益强大的技术能够被有信心地部署；以及帮助不同技术、商业和监管生态系统协同运作，而不要求它们变得完全一样。

“这些并非新加坡全新的能力。它们建立在我们数十年来持续钻研的能力上。我们的港口连接供应链，我们的金融中心连接资本与机会，我们的数码经济连接企业与市场。”

主办方通商中国总裁郭碧叶在会上致辞时说，未来的国际竞争，将取决于一个国家如何发展与应用AI。新加坡坚持以人为本，倡导并建立AI治理机制，强调AI最终必须由人负责，在鼓励创新与防范风险之间保持平衡，努力打造值得信赖的AI发展环境。

她认为，新加坡、中国和亚细安各自有不同的优势。“加强交流，分享经验，能够缩短探索时间，创造更多合作机会，把AI真正转化为经济增长与社会发展的新动力。”