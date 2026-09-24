一些中小型企业因人手有限，难以有专职负责人力资源的员工，人力资源专才学会正与人力资源咨询公司合作，试行一项为期六个月的新模式，安排经验丰富的人力资源专才，以兼职形式为有需要的中小企业提供服务。

人力资本能力发展劳资政工作小组星期四（9月24日）公布报告，提出五大建议加强我国人力资本能力，并提出两项相辅相成的举措，即帮助企业规划业务增长和转型所需的人力，以及让更多中小企业获得人力资源专业支援。

报告指出，由人力资源专才学会和起步公司co:grow携手的试点计划，有望帮助更多中小企业在发展过程中，作出更明智的人力决策、优化岗位设计，并为员工提供更清晰的职业发展机遇。

试点计划也将建立一个人力资源领袖人才库，为处于不同增长和转型阶段的企业，提供不同程度的战略支援。

业者：要发挥作用须了解中小企业实况

拥有30名员工的综合传播公司“劲心媒体”（Adrenalin Group）总经理陈景星受访时说，这类做法能帮到一些没有专职人力资源团队的小型企业。他说，专业支援的真正价值，在于帮助企业更早作出更完善的人力决策，在劳动力问题演变成公司难题前及时处理。

“要让这类支援发挥作用，必须先了解中小企业的实际情况——团队精简、资源有限，而且决策速度快。我认为，目标不应是让中小企业采用大型企业的运作模式，而是提供实际可操作的专业人事支援。”

报告也建议推出人力资源人工智能转型计划，包括通过人力资源AI入门套件，把合适的AI方案、咨询、培训及资助整合起来。

新加坡全国雇主联合总裁郝硕说，很多雇主在人力资源方面已纳入AI应用，但中小型企业可能缺乏这方面经验和知识。AI入门套件可以帮助企业，让他们在转型过程中走得更远更顺。

义安理工学院推介职场心健中心

配合星期四在滨海湾金沙会展中心举行的人力资源专才学会年度论坛，义安理工学院也在场推介职场心健中心（Centre for Workplace Well-Being，简称coWELL）。学院结合医疗保健、成人教育、组织发展及社区合作等方面的专业知识，为有需要的机构打造切实可行且可持续的职场身心健康解决方案。

新中心主要通过短期培训课程，帮助企业提升职场福祉方面的能力。课程将着重传授实用技能，促进更健康的职场文化。

新中心也会根据企业的实际工作环境和需求，量身定制培训课程。例如，中心与保安服务公司策安（Certis）合作为员工推出职场心理健康基础课程，培训内容就与安保业务的实际运作相关。自今年6月以来，中心已完成了12场培训，吸引超过300名员工参与。