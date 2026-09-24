等了好一阵子，巴士终于来了，却发现后面还紧跟着另一辆同路线巴士。像这样巴士班次不均，不仅让乘客等候时间拉长，也增加服务控制员维持巴士班次间隔稳定的难度。

新捷运（SBS Transit）如今试用人工智能工具FlowOS，让服务控制员可更早发现巴士服务可能出现延误和班次不均的情况，并及时采取行动。

有10年工作经验的高级服务控制员曾俊铭（45岁）是率先试用FlowOS的服务控制员之一。他每次当班负责监控约五条路线、大约60辆至70辆巴士；他在三个多星期前，开始用这个新科技工具调度其中的70号巴士。

曾俊铭受访时说，由于必须同时关注很多巴士，在繁忙时段如果遇上交通拥堵或道路工程，有时可能会有遗漏，尤其是班次间隔拉长的情况。

“使用FlowOS后，它会更快给我建议，让我能够更快确定应该优先处理哪一条路线，也比较不容易漏掉班次间隔过长的情况。”

FlowOS会根据巴士的实时位置、行程时间和班次间隔等数据，结合过去的运营数据，预测巴士接下来可能出现的情况，并根据预测提出应对建议。

例如，当系统预测巴士之间的间隔可能过长，就会建议服务控制员让较早抵达的巴士暂缓数分钟；如果出现巴士班次不均，也可建议调整巴士从转换站出发的时间。

新捷运巴士服务运营与支援部主任王杰申（53岁）说，FlowOS属于决策辅助工具，系统提出建议后，最终仍由服务控制员判断是否采取行动。

“当系统提出建议后，服务控制员会进行评估，并自行决定是否接受或拒绝建议。换句话说，FlowOS是一个辅助工具，最终决定权仍在控制员手中。”

曾俊铭就曾经拒绝过系统的建议。他说，他凭借10年的工作经验，遇到系统建议与实际情况不符时，他会根据经验作出不同判断。“FlowOS计算得非常快，但有时候会重复相同的指示，所以我会根据实际情况作调整。”

例如，系统建议让巴士暂缓行程四分钟，他的判断可能只需暂缓两分钟，便会按判断作出调整。

不过，随着他对FlowOS系统越来越熟悉，如今能更好地与它配合，更快找出需要优先处理的巴士路线。

新捷运计划2027年第二季全面采用FlowOS

新捷运星期四（9月24日）向媒体介绍FlowOS的运作方式。FlowOS本月1日开始试用，目前在70号和145号巴士路线测试。

试用计划为期六个月，新捷运未来几个月将逐步扩大试用范围，最终覆盖约九条巴士路线、超过200辆巴士。公司计划在2027年第二季正式全面实施。

王杰申说，九条巴士路线的测试内容涵盖巴士网络的各种挑战和特点，例如容易出现交通拥堵的路段、高速公路等。更全面的测试可让新捷运对日后全面实施新系统更具信心。

他说，FlowOS在英国开发，因此不能直接完全套用于本地，新捷运须加入本地交通情况、巴士服务特点及服务控制员采用的干预方式，让系统逐步学习和调适。

服务控制员也会接受正式培训，并由资深控制员提供指导，协助他们逐步掌握人工智能工具。目前已有12名控制员接受培训，约占总数的10%。