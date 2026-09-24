将乘客载抵目的地后，德士司机准备下车协助搬取行李，疑因忘记切换至停车档，德士突然向前移动，撞上停放在前方的罗厘，司机不幸被夹伤重身亡。

这起致命事故发生在2025年2月24日凌晨约12时49分，地点是惹兰勿刹靠近The Noble Hotel的路段。死者是66岁的德士司机郑秦忠（译音）。

验尸庭星期四（9月24日）针对死者的死因展开研讯，传召交警调查官和人力部调查官供证。

交警调查官供称，警方在当天凌晨约12时50分接获酒店员工通报，指酒店前方路段发生车祸。

调查显示，死者当时从樟宜机场载送一对夫妻前往惹兰勿刹，乘客的行李分别放置在后座和后车厢。抵达目的地后，两名乘客先行下车，死者也准备下车协助取出行李。

岂料，死者一只脚刚踏到地面，德士便突然向前移动，先撞上停放在前方停车格的罗厘，随后继续往前撞上另一辆车。过程中，死者的上半身被夹在车门与门框之间。

乘客见状立即上前试图协助，发现德士仍处在前进档，随即将档位切换至停车模式，以阻止车子继续移动。

救护人员在凌晨约1时零2分赶抵现场时，发现死者受困。死者过后被宣告不治，死因是创伤性窒息和脸部伤势。

调查：死者或忘记切换档位导致身亡

交警调查官也指出，死者所驾驶的德士采用电子刹车系统，停车后须将档位切换至停车档，否则车辆可能继续向前移动。由于德士车头已严重损坏，当局无法进行操作测试，但德士的刹车和转向系统等都没有问题。

警方的调查也排除了他杀的可能性。

人力部调查官则供称，死者生前已当了12年德士司机，并持有驾照长达42年，是受过训练且有经验的司机，理应清楚停车时应切换档位。事发前，死者才刚开工约一小时，因此事故不太可能由过度疲劳所致，车辆故障的可能性也不高。

调查相信，死者当时可能急于协助乘客搬运行李，一时忘记切换档位，最终意外身亡。

死者的妻子及两名儿女也到庭旁听。验尸庭法官向家属致以深切慰问，并将择日发表研讯结论。