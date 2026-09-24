涉嫌疏于照顾送到美容院的贵宾犬长达90分钟，导致贵宾犬前脚卡在围栏时无人发现，因此重伤而亡，宠物美容院董事被控上法庭。

被告曾佑兴（51岁，译音）星期三（9月23日）在国家法院被控一项抵触《动物与飞禽法令》的控状。

控状显示，被告是丹戎加东路宠物美容院Pawsome.sg私人有限公司的董事。他涉嫌在2025年10月30日早上约9时15分至10时45分，负责照看一只名为巴迪（Buddy）的贵宾犬时，未做出合理照料安排约90分钟，导致巴迪前脚被围栏卡着时无人看顾，最终因前脚严重受伤死亡。

被告在面控后表示有意认罪，案件展期至10月21日进行认罪聆讯。

根据《动物与飞禽法令》，因疏忽导致动物承受不必要痛苦，且经营或受雇于与动物相关的企业，若罪成可被判罚款不超过4万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。

狗主塔尼娅早前接受《联合早报》访问时说，3岁8个月大的巴迪犹如她与弟弟的孩子，一家人养狗多年，第一次遭遇这样的悲剧。姐弟俩在事发后报警，并表示会对美容院取法律行动。