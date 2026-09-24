新加坡国立大学推出人工智能驱动的科研商业化平台，可在几分钟内分析单项已获授权的专利，根据实时市场信息评估授权潜力、找出潜在合作伙伴，并拟定个性化方案。

这项名为Nova的人工智能科研商业化引擎，旨在加快科研成果从发现走向市场的过程，让研究人员和商业化团队更早掌握科研成果的商业机会。

据估计，全球大学约70%至80%的专利从未获得授权。其中一个挑战，是找到合适的商业合作伙伴往往需要大量人工搜索，而且未必能找到匹配对象。

这个新平台以国大超过2万项专利及发明披露、9000个研究项目和1万1000名发明人的资料为基础，并把这些资料与外部有关企业、投资者、业界需求及市场活动的信息结合，通过人工智能搜索和自动化工作流程，将国大的技术和能力与企业需求进行匹配，以找出潜在合作伙伴。

平台也会指出相关专利的局限，让研究人员和商业化团队更早了解哪些领域具有较大潜力，更有效地集中资源，并更快、更有系统地推动具有潜力的科研成果进入市场。

国大企业机构更名为NUSX

国大企业机构（NUS Enterprise）星期四（9月24日）在首届亚洲全球创新与创投峰会A5X上公布这项计划，国大企业机构也宣布迈入新阶段，并更名为NUSX。

新的品牌旨在整合企业孵化与知识产权（IP）商业化平台，通过汇聚科研、人才、业界、资本和全球市场，将科研成果转化为企业，并协助企业扩大规模，通过培养创业人才、创造贴近市场的机会和扩大海外据点网络，推动科研成果商业化。”

同时，NUSX也宣布将把海外据点网络从美国硅谷进一步拓展至德国慕尼黑，并计划今年第四季在上海设立第三个据点。下一阶段将更加重视全球化发展，让企业从创立之初就以国际市场为目标。

国大高级副校长（创新与企业）陈善威博士说：“随着全球深科技商业化竞争加速，突破性的科研只是起点。真正的挑战在于成果转化，寻找合适的机会、尽早验证、组建实力强大的团队，并让创办人与扩大业务所需的资本、业界和市场建立联系。”

数码发展及新闻部高级政务部长陈杰豪在活动致辞中指出，人工智能时代越来越重要的并不只是智能本身，而是围绕智能的各种要素，包括判断力和领域专业知识、值得信赖的数据、人才、真实客户、资本，以及把这些要素整合起来的能力。

陈杰豪说：“对新加坡而言，要在人工智能时代保持竞争力，取决于我们能否有效连接创新所涉及的人才、机构和能力，以及我们能多快地把新的想法转化为有用且能够规模化发展的成果。随着智能变得更加普及，我们的优势将越来越来自连接、应用和规模化利用智能的能力。围绕人工智能建立完整的体系，才能让科技创造经济和社会影响力。”

A5X将主办首届新加坡国防科技黑客马拉松

此外，A5X还将主办首届新加坡国防科技黑客马拉松。本届黑客马拉松由NUSX携手欧洲防务科技中心（European Defense Tech Hub）和慕尼黑工业大学创业实验室（TUM Venture Labs）联合举办，将汇聚来自全球的300名参赛者，共同针对现实中的国防与安全挑战，开发军民两用的解决方案。