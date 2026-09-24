尽管新加坡和周围一些区域星期五（9月25日）可能会有阵雨，本地仍可能笼罩在烟霾中，24小时空气污染指数预料将维持在中等至不健康水平的较低范围。

国家环境局最新文告指出，新加坡北部地区星期四（24日）下午有阵雨。截至傍晚6时，24小时空污指数（PSI）介于62至76，处于中等水平；全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米17微克至27微克，属于正常水平。

到了晚上7时，24小时空污指数没出现太大变化，中部地区的PSI最高，达到75；西部为73；东部为72；北部和南部皆为62。

环境局说，新加坡和周围一些区域星期五预料有阵雨。不过，印度尼西亚的苏门答腊东南部和加里曼丹西南部的天气预料持续干燥，鉴于风会从东南偏东或东南方吹来，新加坡还是可能出现烟霾。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站（www.nea.gov.sg）、新加坡气象署网站（www.weather.gov.sg），或myENV手机应用获取空气质量信息。