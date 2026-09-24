三度因参与未经许可的公共集会被定罪后，62岁女子被指过去两年来又六次参与未经许可的公共集会，星期五（9月25日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（24日）发文告说，这名女子于2024年10月12日在鱼尾狮公园参与一场未经许可的公共集会。过后，她又于2025年6月25日、10月10日和25日，11月24日，以及2026年2月14日，五次犯下类似行为。

警方指出，女子曾于2001年、2005年和2007年因类似罪行被定罪，并于2020年7月因参与未经许可的公共集会，接到当局发出的12个月有条件警告。

虽然有前科和接获警告，但女子屡劝不改，因此星期五将被控上法庭，面对六项抵触公共秩序法令的控状。若罪成，可被判最高3000元罚款。

警方提醒公众，在我国未经警方许可组织或参与公共集会均属违法。对于宣扬别国或外国实体政治诉求，或可能挑动情绪并引发公共秩序事件的集会，警方一律不予批准。

对于违例者，警方将采取适当行动，并呼吁公众切勿参与任何可能破坏新加坡和平、公共秩序与社会和谐的活动。