前胜科海事与子公司两名前高管早前被控向巴西官员行贿近6000万元，两人在接到贪污调查局发出的严厉警告后，获无罪释放。

前胜科海事总裁黄东燊（64岁）与裕廊船厂前高级总经理李福根（77岁）的案件星期四（9月24日）进行审前会议后，被判无罪释放。

总检察署发言人答复《联合早报》询问时说，控方仔细考虑了与案件相关的情况，包括巴西已撤销对涉案巴西中间人埃斯特维斯（Guilherme Esteves de Jesus）的刑事诉讼后，决定改为对黄东燊和李福根发出严厉警告。

贪污调查局在9月21日（星期一）对两人发出严厉警告后，控方向法院申请撤销两人的所有控状，判他们无罪释放，并在星期四获得法官批准。

两人在2024年3月28日各被控五项抵触《防止贪污法令》的控状，黄东燊也另外面对一项妨碍司法公正的控状，指他指示两名员工删除含有行贿证据的电邮。

控状显示，黄东燊与李福根涉嫌为了换得裕廊船厂在巴西做生意的好处，在2009年提供不超过200万美元给巴西男子埃斯特维斯，用来贿赂巴西官员。从2010年至2012年，他们再涉嫌分别提供190万5345美元与116万9590美元给埃斯特维斯，用来贿赂巴西国营石油公司的官员与政客。

黄东燊与李福根也涉嫌通过埃斯特维斯贿赂巴西其他相关人员，以换取胜科海事巴西子公司Estaleiro Jurong Aracruz船厂（EJA）在生意上获得好处。在这方面，他们涉嫌从2010年至2014年间支付了总额约3915万9518美元的贿金给埃斯特维斯。

黄东燊在获判无罪后，通过以陈志明高级律师为首的代表律师团发出声明说，他为公司服务超过30年，从项目工程师一路升至总裁和首席执行官，掌舵公司运营。他始终以维护公司利益为行事标准，并且从未涉及任何不法活动。

目前，黄东燊不再面对任何法院诉讼，也恢复了自己的名誉。他也通过声明感谢亲友和律师团队在这段时期的支持和协助。

胜科海事（Sembcorp Marine）同吉宝岸外与海事（Keppel O&M）在2023年2月合并，并在4月更名为海庭（Seatrium）。裕廊船厂则是胜科海事的独资子公司。

黄东燊是本地海事业知名人物，在胜科海事掌舵约14年，于2023年退休。他因为多年来在工作场所安全方面贡献良多，曾获得新加坡全国安全理事会颁发终身成就奖。黄东燊当时除了是胜科海事的总裁，也是首席执行官以及裕廊船厂的董事总经理。