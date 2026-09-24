爱雍·乌节购物中心的食代馆食阁历经三个月的翻新工程后，将在下星期一（9月28日）重新开业，当中有九成的摊位是新入驻的。

根据大食代（Food Republic）星期四（9月24日）发布的文告，它经营的食代馆（Food Opera）将重现乌节路1970年代风貌，摊位的外观像当时的理发店和书店等，让食客仿佛走进时光隧道。占地2万平方英尺的食阁，能同时容纳600名食客用餐。

20个摊位中，有18个是新入驻，包括知名老招牌和米其林指南必比登推介的品牌，如立兴潮州鱼圆面、喜临门大饭店（小贩摊）、MP Thai等等。当中有六个品牌是首次在食阁设立据点。

食阁在其中一个角落开辟新的零售与生活方式空间，重点展示精选本地品牌，让外国游客及本地食客在现场享受美食之余，也能把新加坡的味道带回家。

爱雍·乌节（ION Orchard）的食代馆在关闭进行翻新前，发生过纠纷事件。知名电视制作人蔡和平6月初在社交媒体平台发文，说他幕后掌舵的烧腊品牌，被“踢出”食阁。但大食代当时澄清，双方是未能就商业条款达成协议。