一首诞生于新加坡、在华人圈耳熟能详的《城里的月光》，星期四（9月24日）在首届新加坡文化节北京站晚宴上轻轻响起。

熟悉的旋律之外，还有一席文化对话与一场南洋滋味，让人从听觉、味觉到思想交流，走近既与中华文化渊源深厚、又在多元族群交汇中形成独特文化面貌的新加坡。

由《联合早报》主办、获文化、社区及青年部支持的新加坡文化节上周在上海开幕，本周移师北京。

北京站以主题为“What？新加坡的文化？”座谈会揭开序幕。南洋女子中学校长萧芳辉、导演邓宝翠及新加坡作曲家王辰威，从教育、电影和音乐三个角度谈新加坡文化。

晚上的新加坡美食品鉴会邀请中国政界以及文化、学术、媒体和商界人士出席；新加坡驻华大使陈海泉是活动主宾。

新加坡文化节的美食品鉴会星期四（9月24日）晚在北京举行，邀请嘉宾从美食中品味新加坡的人文、历史与城市发展。（联合早报）

陈海泉致辞时，特地安排播放《城里的月光》为背景音乐。他形容真实的新加坡就像新加坡美食，“烟火气重，人情味浓”。新加坡人会为了鸡饭、肉脞面、炒粿条排长队，也会为辣椒螃蟹和黑椒螃蟹哪个更地道争论不休。“大家各有偏爱、吵得热闹，但最后总能围坐一桌、共享美食、闲话家常。”

新加坡驻华大使陈海泉星期四（9月24日）在新加坡文化节的美食品鉴会上致辞。（联合早报）

他说，新加坡“有差异、有不同想法，但更多的是包容、团结与共情”。安稳与和睦从来不是理所当然，而是一代代人经营和传承下来的，也是新加坡发展的根本。

具有新加坡特色的咖喱明虾伴黄姜饭，是美食品鉴会上的一道菜肴。（联合早报）

他也把这种文化底色与新中关系联系起来，认为踏实、包容和肯吃苦，也是两国越走越近的原因。两国民心相通推动关系稳步前行，成就今天的新中全方位高质量的前瞻性伙伴关系。“我们早已不止是隔海相望的邻里，更是真诚相待、长期同行的好朋友。”

华文媒体集团社长李慧玲则谈到，在人工智能和科技冲击不断加剧的当下，能够静心沉淀，是一种文化力量。“人文在现在的世道里似为弱势，但也正是在这样的时代发展中，它的柔软与韧性会更绵长。”

她指出，中国文化源远流长，又不断展现新的面貌与活力。新加坡历史较短，不同民族文化既可追本溯源，也在离开母体后发生变化，形成丰富多元的面貌。新加坡也在数十年间逐步形塑自己的文化，建立身份认同与特色。

文化节下来两天也将在北京呈现南音与印度音乐结合的跨界演出、新加坡电影放映会及数码文化展，为北京朋友打开一扇认识新加坡的窗口。