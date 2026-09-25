新加坡与日本签署两项合作备忘录，进一步深化在环境事务、气候科学和气候适应方面的双边合作。

根据永续发展与环境部星期五（9月25日）的文告，永续部长傅海燕从星期四（24日）起一连两天出访东京，期间两国签署两项合作备忘录。这两项合作是在今年3月新日双边关系正式升级为“战略伙伴关系”后的基础上展开，同时也标志着两国庆祝建交60周年的另一里程碑。

傅海燕星期四率先与日本环境大臣笹川博义（Hiroyoshi Sasagawa），针对环境事务签署升级版合作备忘录，以加强环境保护和管理，以及可持续发展工作。

这项合作备忘录将促进两国在广泛范围的环境课题的深化合作。合作领域包含气候变化减缓和适应、空气质量、固体废料、噪音和水质管理，并将进一步拓展至环境修复和新兴环境污染物等其他新合作领域。

此外，两国也将持续推进双方共同关注的区域和国际环境议题上的合作。

双边合作形式包括交换相关信息、专业知识和最佳做法；人员互访与培训；鼓励私营公司和政府部门的合作，以及联合主办环境活动和研讨会。

备忘录也有望促进两国之间环境相关的政府部门、公司、地方政府部门、以及研究与学术机构的紧密联系。

傅海燕说，在新日面对地缘政治不确定，并各自向低碳、气候韧性和资源高效经济转型中，这项备忘录将促进两国之间的合作。“我们希望在明年新加坡轮值亚细安主席国时，能在事关区域的重要课题上密切合作。”

傅海燕（左）也在星期五（25日）同日本国土交通大臣井林辰宪续签了《气候科学及气候适应合作备忘录》，进一步深化新日两国在气候适应领域的合作。（永续发展与环境部提供）

她也在星期五同日本国土交通大臣井林辰宪（Ibayashi Tatsunori），续签了《气候科学及气候适应合作备忘录》。

在这一备忘录下，新日两国将深化气候适应领域的合作，重点涵盖海岸防护和防洪韧性、城市暴雨管理和洪水应急运作，以及气象服务。合作方式包括信息、专业知识和最佳做法的交流；促进科研开发交流和新技术的试点；通过培训、互访和人员交流开展技术交流。

随着气候变化重塑海岸线、改变降雨模式，并对社会韧性构成考验，傅海燕说，这日益凸显双方在气候适应领域合作的重要性。

“我期待与日本紧密合作，相互支持彼此为增强本国社会以及更广泛地区韧性所作的努力，包括预警系统和气象学，以及水资源、粮食和气候适应基础设施等领域。”