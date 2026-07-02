明年3月1日起，所有施工中的建筑外围鹰架防护网一律须具备阻燃性能。新规定适用于2027年3月1日或以后中标的工程项目。

人力部兼文化、社区及青年部政务部长迪内希星期四（24日）在常年工作场所安全与卫生奖颁奖礼上宣布这项新规定。

他说，场地占用者、鹰架承包商、鹰架制造商和供应商在新规定下，都必须确保所使用的鹰架防护网，符合人力部和民防部队规定适用于新加坡施工环境的三项既有国际防火测试标准中的任何一项。

他说，人力部将在官网公布相关详情，明确新规定的适用范围、防火测试标准及合规措施，并与业界利益相关方密切合作，确保顺利过渡。自2028年3月1日起，阻燃防护网还须经由新加坡认证理事会（Singapore Accreditation Council）认可的机构认证，详情将在措施实施前公布。

这是继人力部在7月2日宣布明年1月1日起，将木制鹰架的使用期限从九个月大幅缩短至三个月后，进一步升级强化防火规定。迪内希说，连同缩短木制鹰架使用期限的做法，新规定将进一步加强工地的防火安全、降低失火风险。

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迪内希致辞时也宣布，工作场所安全与卫生理事会将推出“工作场所安全提升”（StaySAFE）计划，针对每家企业的关键风险，提出更具针对性的诊断与建议，协助企业加强员工安全保障。

StaySAFE计划是对先前StartSAFE计划的提升与扩展，适用范围更广，不仅面向中小企业，也开放给所有企业报名。计划也添加事故检讨环节，通过分析根本原因，检视企业近期发生的工作场所事故及未遂事故，找出潜在原因，制定防止事故重演的措施。

工作场所安全与卫生理事会主席阿布·巴卡尔（Abu Bakar）受访时说，不同企业的工作场所安全与卫生风险水平各不相同，因此StaySAFE希望根据企业的具体情况，提供更具针对性的支援和建议。他也希望通过这项计划，让企业在有需要时主动寻求帮助。

367家企业及个人获奖创新高

今年工作场所安全与卫生奖设10个奖项类别，共收到820份申请，最终有367家企业及个人获奖，创下历来新高。

龙祥建筑私人有限公司开发实时健康监测系统EohCare保障员工安全，获颁工作场所安全与卫生科技奖。首席执行官梁智强（66岁）说，公司坚信每名员工每一天都应该平安回家。（唐家鸿摄）

龙祥建筑私人有限公司投入了约20万元开发实时健康监测系统EohCare，将智能手表与公司的云端连接，监测员工的心跳、体温和血氧水平。一旦系统监测出员工可能中暑、疲劳或身体不适的迹象，便会向主管发出警报。目前，公司已在两个工地为员工配备100只智能手表。

这个做法让龙祥建筑成为荣获今年工作场所安全与卫生科技奖的八个企业得主之一。

龙祥建筑首席执行官梁智强（66岁）受访时说，系统曾有一次触发警报，公司随即让该员工停止作业，以确保安全。他认为，这项系统在炎热天气下尤其有必要，可帮助公司尽早发现员工的身体状况并及时采取措施。