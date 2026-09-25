《联合早报》星期四（9月24日）报道，一段28秒长的视频近期在网上引发热议。视频中，一名男子涉嫌佩戴智能眼镜，同时把手机放在胸前，疑似偷拍走在前头的莱佛士书院女生。紧随其后的热心路人察觉其行为可疑，马上用手机将他的行径拍下。男子发现被拍后匆匆离开，但转身瞬间，样子仍被摄入镜头。

据《联合早报》掌握到的信息，日前遭反拍的男子，相信就是此前三次因偷拍和发送骚扰简讯等入狱的男子冯宝宽（49岁，音译）。警方相信也已掌握他的身份。

莱佛士书院校长答复《联合早报》询问时说，校方严厉看待学生的安全，并已知晓上述事件。“我们已就此报警，并作为额外安全措施，我们在放学时间增派一名保安到校外。我们将继续采取适当措施确保学生安危。”

男子当时虽戴着口罩，仍有眼尖网民发现，他与数年前被指在多所学府外蹲守，以填写调查问卷为名盯梢、偷拍女生，最终被定罪的惯犯非常相似。

网民对比男子与网上流传的照片后指出，两人都戴眼镜，年龄相仿，发线和身形相似，右手握持手机的姿势更如出一辙。也有网民留言称，男子此次故技重施，再次假借问卷调查之名搭讪女生，动机十分可疑。

偷拍惯犯屡犯不改 保释期再偷拍女学生

男子之前因偷拍和骚扰等罪名，曾三次被定罪。（档案照片）

根据此前报道，冯宝宽因偷拍和公共滋扰等罪名，曾在2019年被判坐牢三个月及罚款8000元，2023年被判坐牢18个月。

2024年8月22日，他出狱后被发现在公教初级学院外的行人天桥徘徊，手持手机、镜头朝外，偷拍经过的女学生。同月31日，他又在新加坡管理大学偷拍一名24岁女子。女子察觉后上前质问并录下视频，他否认偷拍后逃离现场。

警方接到报案后展开调查，并于9月11日晚到冯宝宽住家调查。起初虽未发现照片，但进一步检查后，还原647张被删除的照片。

冯宝宽被捕后获准保释，但在2025年7月19日下午，又在新加坡国立大学徘徊，把手机置于胸前、镜头朝外偷拍，随后被一名女子发现。三个月后，他又到一所中学外的行人天桥接近一名17岁女学生，谎称要进行问卷调查。女学生虽然没有按照要求填写资料，但最终为脱身写下电邮，并在男子要求下签名后离开。

冯宝宽之后被控上法庭，认罪后于2月13日被判坐牢30周。

新加坡警察部队受询时证实接到报案，相关的调查正在进行中。