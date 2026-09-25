动员全校师生在校园内节约用水，积极带动社区节水措施和理念推广，并为回教堂设计节水装置，工艺教育学院获公用事业局颁发的最高荣誉奖项。

公用局星期五（9月25日）在滨海湾花园举行颁奖礼，共有37个企业和组织在提高用水效率和促进节约用水方面表现杰出，获颁新加坡水源成就奖、节水效率奖和节水效率项目类奖项。

除了工教院，今年还另有三个组织获得水源成就奖，包括存储晶片巨头美光科技、亚马逊云科技（Amazon Web Services）和国立大学医学组织。国大医学组织也是本地首个获此奖项的医疗组织。

工教院通过数据监测用水和加强设备维护，采用智能灌溉系统，甚至重新利用雨水和空调冷凝水等措施，去年总部和三个校区的用水量较2022年成功减少13%。

其中，东区工教院工程系的一支五人团队，也和工程公司合作研发省水装置WiseWudhu，让让回教徒在回教堂礼拜前净身时能节省更多用水。此装置结合免触感应水龙头、水表仪和微控制器，可自动调节水量，每次净身礼的用水量也从6.05公升降至约775毫升，助回教堂节省高达80%的用水。

教职员和学生也投入宣导节水相关的外展活动，包括受邀帮助蔡厝港72户家庭安装由公用局开发的马桶水箱节水袋，每次厕所冲水最多可省1公升水，每年可省数千公升的水。

工艺教育学院受公用事业局邀请，派学生参与协助蔡厝港72户家庭安装由当局开发的马桶水箱节水袋（Flush Saver Cistern Bags），帮助居民节约省水。（公用事业局提供）

工艺教育学院可持续发展与校产支援部副处长陈良治受访时说，“很荣幸获得水源成就奖的认可，体现了全体师生致力于将负责任用水的理念，融入校园运营和更广泛的社区之中。”

另有34家机构和企业获得节水效率奖，而节水效率奖（项目类）得主则有四个。

运营数据中心的亚马逊云科技是今年唯一同时获得三项大奖的得主。

公司与本地初创企业合作，试点电氧化（electro-oxidation）水处理技术，用于改善冷却塔循环水的水质，减少水中矿物质不断浓缩引发的结垢、细菌滋生及腐蚀等问题。与传统使用化学药剂的方式不同，这项技术可让循环水重复多次使用，从而减少整体用水量。

亚马逊云科技在新加坡、印度尼西亚、澳新地区的基础设施运营总监陈永森说，提高用水效率是公司运营的基础。公司持续优化数据中心设计和运营，并探索水循环利用技术，以减少冷却系统的用水需求。

“公司也在工程和运营团队中安排水资源管理人员，要求职员完成相关培训，因为提高用水效率不仅靠技术，也离不开员工意识和日常管理。”

公司在本地的数据中心用水效率，于2024年达到每千瓦时平均用水1.68公升的行业标杆，低于公用事业局每千瓦时2公升水的基准。此外，公司还通过员工、业界和社区活动，推广节约用水等可持续理念。

今年的新加坡国际水资源周上，政府宣布拨款9700万元给公用事业局，其中1200万元用于工业用水研究，聚焦晶圆制造和数据中心这两个高耗水行业。

公用局联合大学、科研机构、技术供应商和业界用户等，也针对两个行业设立两个“工业用水方案创新生态联盟”。

文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕星期五也在颁奖礼上宣布，南洋理工大学分离技术应用研究与转化中心（简称START），以及新加坡国立大学的可持续发展热带数据中心实验专区（简称STDCT），分别获选为两个联盟的核心研究伙伴。

两家机构将根据行业的实际需求，协调并整合研发工作，以解决所面对的水资源挑战。它们也将各自公开征集创新方案，向科研和行业寻求有潜力的方案和专业人才。

其中START将为晶圆制造领域，探索提高水源循环、处理复杂的工业废水、以及回收化学品和金属等有价值资源的方案；STDCT则会重点测试适用于热带环境的省水冷却技术，并制定数据中心冷却系统在省水和节能方面的新基准。