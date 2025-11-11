新加坡车业公会计划与消费者协会商谈，探讨能否降低消协保证标志计划的门槛，以鼓励更多车商加入，进而提高消费者对二手车商的信心。

车业公会第28届理事星期四（9月24日）在财政部兼人力部高级政务次长黄伟中和律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆的见证下，宣布就职。黄伟中和蔡瑞隆均为车业公会荣誉顾问。

新一任会长林亚保（62岁）接受《联合早报》访问时说，新一届理事的工作重点之一，是应对消费者对二手车里数遭篡改的担忧。

“里数会影响转售价。里数越高，转售价就越低。不过问题不一定出在二手车商，有时车主为了争取更好的转售价，卖车前就篡改了里数，车商也因此遭殃。”

鼓励交易前送交第三方检测 避开隐瞒车况纠纷

也是大道集团（Motorway Group）总裁的林亚保因此有意加强宣导，鼓励会员与消费者完成二手车的转售交易前，将车辆送交STA或维康（VICOM）等第三方汽车检测公司检查，全面了解车况包括引擎状态，以及车辆是否涉及严重车祸等，以避免不必要的纠纷。

问及这笔费用应由谁买单，林亚保说，应由消费者支付，以避免出现车商与第三方检测公司串通欺骗的任何嫌疑。

“不过，消费者可以和车商协商，在检测报告出炉前仅支付一笔定金，并注明最终的维修费若超出双方同意的数额，有权索回定金，取消交易。”

今年1月至8月，消协接到163起涉及二手车的投诉，比去年同期的116起多了约40％。当中，涉及篡改里数的案例从去年的16起增至今年的22起。

林亚保曾任车业公会第23届和第24届会长，当时就提及想推动更多会员加入消协保证标志（CaseTrust）计划。

他透露，公会有300多名会员，但加入消协保证标志计划的会员不到10％。原因包括申请过程繁琐，门槛也很高。他因此希望在本届任期中与消协商讨，研究是否能简化申请和维持消协保证标志认证的流程与要求，以鼓励更多会员加入。

“如果参加计划的会员可增至30％，甚至是50％，这已经很不错了。”

林亚保在就职典礼致辞时也指出，西海岸汽车市场和麦肯西路汽车贸易中心的租约将在今年底到期，公会正帮忙受影响的租户争取续约。

承诺检讨并修订公会章程

车业公会在投选第27届理事时，因对章程内容有不同解读出现了分歧，最后闹上法庭。询及这起风波是否影响了公会的公信力，林亚保说，内部纷争如今已解决，理事会也将检讨和修订章程，清楚说明会员代表、投票和选举等相关条文。

“公会还是有存在的意义，代表行业与有关当局对话，反映业界的心声。”