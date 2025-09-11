17岁意外怀孕时，迪薇娅（Thivya，30岁）的世界几乎坍塌。她幼年丧母、由父亲独自抚养，原本正准备O水准考试，却因怀孕遭教师劝退，中断学业。父亲无法接受她未婚先孕，将她赶出家门。幸得邻居转介，她接触到怀孕危机支援组织。

20岁时，迪薇娅利用父亲店铺的一角创业，制作各族节庆和仪式所需的手作鲜花花环。经过10年拼搏，她如今拥有独立企业，考取了大专文凭、买下房产，并独力抚养正参加小学离校考试的12岁儿子。父亲生意陷入困境时，她也成了全家的经济支柱。

回想那段艰难岁月，迪薇娅感叹：“当时世界好像都在和我作对，如果没有情感上的支持，真的很难挺过来。社工完全没有对我产生任何批判，而是教我如何重新掌握自己的人生。”

“怀孕危机支援组织”（Babes Pregnancy Crisis Support，简称Babes）星期四（9月24日）主办首届“关怀圈研讨会”（Circle of Care Conference 2026），迪薇娅在会上讲述了她的经历。

研讨会汇聚社会服务、教育及医疗保健领域约40个机构的150名代表。数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤担任主宾，并正式接任Babes机构赞助人。

根据移民与关卡局的数据，新加坡19岁及以下青少年所生婴儿的数量在过去20年里显著减少，已由2005年的853个降至2025年的140个。与会者指出，意外怀孕往往反映家庭冲突、学业中断、财务困顿和心理压力等深层困境。各机构须打破界限，建立贯穿孕期、育儿及后续人生阶段的“全程关怀链”（Continuum of Care）。

Babes主席彭彩薇致辞时说：“构建更强大的关怀圈始于理解而非批判。当一名年轻人面对意外怀孕时，我们需要看见怀孕背后的年轻生命，而不是用怀孕来定义她。在适当的时机给予正确的支持，能帮助她做出明智决定并重塑人生。”

Babes执行总监凯仁（Rajakanth R）说：“我们真正支持的是处于风险中的年轻人及其整个家庭系统。”他呼吁社会放宽视角，以教育、同理和赋能陪伴他们走过这段历程。

拉哈尤致辞时指出，每个统计数字背后都是年轻人及他们的家庭，亲历者的声音对优化支持体系不可或缺，唯有跨领域协作，才能让年轻人面对生命转折时不必独自前行。