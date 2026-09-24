智能体“越狱”并入侵人工智能（AI）平台Hugging Face的事件，为AI发展敲响警钟，提醒各界随着技术能力跃进，系统也可能失控并造成破坏。专家呼吁，应尽快建立多层防线，并加强跨国合作应对相关风险。

今年7月，OpenAI的智能代理在安全测试期间突破隔离沙盒，并尝试通过未经授权的方式连接互联网，进而接触外部平台。清华大学智能产业学院杰出访问教授张宏江星期四（9月24日）在“慧眼中国环球论坛”一场AI专场讨论中指出，这一情况“相当令人震惊”，因为模型展现出的能力，已超出人为设定的界限。

他说：“这提醒我们，即使模型或智能体在创建时未被赋予权限，仍可能会突破限制失控，并造成未能预见的破坏。”

张宏江指出，AI模型在没有恶意的情况下，可能会为完成任务而产生破坏性行为，Hugging Face事件正属此类。他强调，随着模型能力提升，这类风险正变得愈发突出。

面对这些挑战，与会者认为，单一防线已不足以应对AI风险，必须建立多层次安全防护体系。数码发展及新闻部政府首席人工智能官何瑞敏指出，安全体系可从用户、应用开发者及国际合作三个层面着手。

在用户层面，重点在于教育与责任，确保使用者了解AI的能力与局限；在应用开发层面，则需建立完善的工程与防护机制，包括权限管理、监测与控制措施，以降低系统异常带来的风险。

至于国际合作，他指出，大多数AI模型由少数国家开发，国际合作成为关键，各国需在标准、测试与治理机制上加强合作。

他说：“这就是‘瑞士奶酪理论’。每一层都有作用，但也各有漏洞，因此须叠加多层防护以确保安全。”

然而，当前全球AI治理仍深受地缘政治影响。近期由20多个国家和地区联合发表的AI安全声明中，美国与中国均未参与，反映出主要技术大国在治理路径上的分歧。

张宏江指出，AI发展已进入高度竞争阶段，各国与企业竞相推出更先进模型。在这样的背景下，不能指望个别国家或机构“自我克制”，而是必须建立跨国协调机制，将安全置于竞争之上。

他说：“我们需要放弃零和思维。这不再是中美博弈、或者公司博弈的问题，而是全人类共同面对的挑战。”

美国近日提出与中国建立AI事故“通报机制”。张宏江认为，这类沟通渠道有助于在发生意外时降低误判风险。不过，他坦言，目前仍难界定何谓“足够严重”到需要通报的事件。

“我们还在摸索，事故要严重到什么程度才需要通知其他国家。”

业界以流程与验证应对AI风险

来自业界的代表则从实际应用角度分享应对策略。汇丰新加坡首席信息官林文奇指出，银行在部署AI系统时采取分阶段推进方式，所有用例必须经过试点（pilot）与持续监测，确认风险可控后才正式投入使用。

此外，汇丰也设立AI学院，为员工提供培训，确保员工理解相关风险、限制与正确使用方式，并在实际操作中承担把关角色。“再先进的系统，如果使用者不了解如何正确使用或误用工具，最终会影响到客户对我们的信任。”

AI生命科学公司Partex AI创始人兼首席执行官巴拉德瓦杰（Gunjan Bhardwaj）则强调，AI应用必须建立在证据与验证之上。他以药物研发为例说，AI可以提出新的治疗方案，但相关假设仍需通过实验室与临床测试验证，并将结果反馈至模型持续优化。