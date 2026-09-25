一辆停泊在多层停车场的电动车起火，所幸新加坡民防部队及时到场扑灭火势，事故中无人受伤。由于干粉灭火器对电动车电池火势的效果较有限，公众若没有适当设备及培训，不应自行扑救，而应撤离到至少15米外的安全距离，并拨打995求助。

这起火患发生在星期四（9月24日）上午11时55分左右，地点是马林台第16A座多层停车场。

《联合早报》事后接到读者通知，指一辆停泊在第三层的电动车失火。本报摄影记者之后走访现场，失火汽车已被拖走，发生火患的停车位附近则拉起封锁线。车位附近的墙壁可见被熏黑的痕迹，现场也有一股烧焦味。

新加坡民防部队答复本报询问时证实接到通知，火患涉及一辆电动车的前车厢（front compartment）。消防员到场后用一支水枪将火势扑灭，无人在事故中受伤。

具体失火原因仍在调查中。

电动车起火率低于燃油车 但电池火患更难扑灭

民防部队全年数据显示，本地在2025年共发生226起汽车火患，较2024年的257起少，但涉及电动车的火患则从前年的一起增加到四起。

民防部队和陆路交通管理局今年3月通过《联合早报》交流站答复相关投函时说，电动车火患的性质与内燃机汽车火患不同，须要采取不同的应对措施。电动车火患可能涉及电池的“热失控”现象，由于电池电压较高，电动车可能因此更猛烈燃烧，火势也更难扑灭。

干粉灭火器对电池火势效果有限 公众应保持15米安全距离

虽然干粉灭火器可能有助于扑灭内燃机汽车中的小火患，但对涉及电动车电池的火势效果较有限。在没有适当设备和培训的情况下，试图扑灭电池火患存在重大风险，公众不应尝试这么做，而应撤离到至少15米的安全距离外，并拨打995求助。

民防部队紧急应对手册指出，电动车火患的警示征兆包括电池舱发出明显的爆裂或嘶嘶声、可见火花、突然大量喷出灰白色烟雾，以及喷射状火焰。一旦发现这些迹象，应立即远离车辆并报警。

公众可查阅新加坡民防部队网站（go.gov.sg/scdfcdeh）上的《民防紧急应对手册》，了解有关电动车火患防护措施的详细信息。