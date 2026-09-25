前一秒还在随音乐跳舞，下一秒却突然僵直倒下。50多岁男子夜店派对时突然心脏骤停，所幸好心人即时上前急救，并配合自动体外除颤器（AED）电击，成功将他救回。

这一幕发生在上个星期六（9月19日）凌晨2时35分左右，地点是克拉码头的夜店Zouk。

名为“90s_clubber_singapore”的Instagram账号星期二（22日）发文和上载视频，通过上述男子友人的视角，分享上述事件。

26年前曾心脏病发 这次毫无征兆

不幸心脏骤停的男子是一名50来岁在健身领域工作的男子，他26年前曾心脏病发，当时出现冒冷汗和胸口疼等征兆；但这次心脏骤停前没有任何征兆。

友人说，男子星期五（18日）晚先和他们在赞美广场（Chijmes）派对，之后“续摊”到Zouk。“前一秒他还在跟着音乐平静地跳舞，下一秒就突然整个人僵住，直挺挺地往后倒了下去。”

获好心人急救恢复心跳

幸运的是，当时同样在夜店内的一名好心人立即上前为他进行心肺复苏，且有人也拨电给民防部队求救。男子虽然在救护车上心跳一度停滞，但在进行约五次自动体外除颤器（AED）电击后，成功恢复心跳。

男子友人说，男子已完全康复，但仍留在医院接受观察。检查结果显示他的血管没有堵塞，心脏骤停是由于心律不齐引起。“他很快将接受手术，植入一个心脏除颤器。”

友人也在发文中寻找当时进行心肺复苏的好心人，因为男子想亲自道谢。

友人过后更新说已找到这名好心男子。他指出，好心人是新加坡援人机构（Samaritans of Singapore）的成员，且当晚原本没有计划到Zouk，但最终改变主意，也救了男子一命。

好心人：希望更多人踏出第一步

这名好心人是49岁的查理（假名），他受访时说，当晚和朋友到Zouk，事发时注意到舞池有骚动，“我本来不以为意，后来注意到有一些人开始聚集后，决定上前看看。结果，就发现一名男子倒在地上”。

他说，男子朋友在一旁说，男子心脏有问题，因此最好不要碰他。查理于是蹲下检查，发现男子毫无反应，胸口和肚子没有起伏，已经没有呼吸。

“我随即喊人叫救护车，以及把AED拿来。我之后也开始进行心肺复苏，并在两三分钟后，感觉到男子恢复呼吸，于是就把他转成侧躺的恢复位置，但他的呼吸又停了，于是就继续将他平躺后，继续心肺复苏。”

查理说，Zouk的安保人员之后带着AED赶到，两人也为男子进行一次电击，并继续为他进行心肺复苏，直到民防部队救护人员抵达。

他后来也和朋友离开，之后和没有一同前往的朋友说起上述一幕。其中一名朋友之后看到Instagram贴文后，他才知道对方要找自己。

查理说，他从当兵时起就学习急救，之后因工作需求等，定期更新执照。

他说，自己在外施救时注意到不少人可能因担心等原因没有上前帮忙，“重要的是，希望更多人踏出第一步上前查看，并给予援手。也希望通过分享他的经历，能鼓励更多人在危急时刻伸出援手”。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，上个星期六凌晨接到通报，救护人员到场后将一人送往新加坡中央医院接受治疗。