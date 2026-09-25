大耳窿骚扰也搞“回马枪”？一名32岁男子涉嫌在实加路一个住宅单位用黑漆喷上“欠钱还钱”，并在门上贴追债字条后，竟折返现场，准备在墙壁另一侧再喷大耳窿字句，结果被警员逮个正着。他星期五（9月25日）将在《放贷人法令》下被控。

新加坡警察部队星期四（24日）发文告说，星期三（23日）下午约3时55分，警方接获通报，指实加路（Segar Road）一个住宅单位发生大耳窿骚扰案。该单位旁的墙壁被人用黑色喷漆喷上“欠钱还钱（O$P$）”等字样，门上还贴有追债字条。

男子事后返回现场，涉嫌在墙壁另一侧再喷上大耳窿字句，企图进一步破坏墙壁，当场被裕廊警署警员扣留并逮捕。

男子将在抵触《放贷人法令》下被控上法庭。一旦罪成，初犯者可判处最长五年监禁，罚款介于5000元至5万元，打鞭最多可达六下。

警方强调，对阿窿骚扰活动采取零容忍态度，凡是蓄意破坏公物、扰乱公共安全、安宁和治安者，将依法严惩。当局也呼吁公众远离阿窿骚扰活动，若怀疑或知道有人涉及非法放贷活动，可拨999向警方举报。