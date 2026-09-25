社会服务机构APSN旗下为特需学生开办的朝阳学校和东陵学校迁入宏茂桥新校舍，两校集中在同一校园办学，合计增加170个学额，整体学额比迁校前增加近30%，让学生能够在熟悉的环境中从小学顺利过渡到中学教育。

位于宏茂桥54街、毗邻旧朝阳学校的新校舍星期五（9月25日）正式启用，由总统尚达曼和夫人珍一藤木主持开幕仪式。珍一藤木也是APSN赞助人。

朝阳学校和东陵学校主要招收有轻微智力障碍或自闭症的学生。朝阳学校为7岁至12岁学生提供小学教育；原位于亚历山大路的东陵学校，则为13岁至16岁学生提供中学教育。

新校舍启用后，朝阳学校可容纳最多400名学生，比迁校前的320个学额增加80个；东陵学校则可容纳350名学生，比原有的260个学额增加90个。

目前，朝阳学校近95%的小学六年级学生会升读东陵学校。两校设在同一校园后，学生无需转换学习环境，也能获得更连贯的教育和支援。

新校舍占地2万2000平方米，共七层，设有学习、休闲及职业培训设施，包括餐饮、零售、园艺和酒店服务等培训空间，让学生学习实用及符合业界需求的技能，为日后就业做准备。

校园也设有生态池、户外学习平台、图书馆和多用途礼堂等设施。部分设施由两校共享，让学生有更多机会互动和合作，培养社交能力。

APSN目前共运营四所特需教育学校，除了朝阳和东陵学校，APSN旗下也有加东学校，招收7岁至16岁的学生。APSN也开办立达高级特别学校，为17岁至21岁的学生提供职业培训，让学生在完成中小学特需教育后，能够继续接受职业培训，并获得就业及职业发展方面的支援。

APSN成立于1976年，截至目前已协助超过6900名受益者发挥潜能。