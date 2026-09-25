因涉嫌在过去两年来六次参与未经许可的公共集会，62岁妇女被控，但她否认有罪。

被告黄才华（62岁）星期五（9月25日）在国家法院被控六项抵触《公共秩序法令》的控状。

根据控状，黄才华涉嫌于2024年10月12日下午约4时45分在鱼尾狮公园参与一场未经许可的公共集会，以示对法轮功的支持。过后，她又被指在2025年6月25日、10月10日和25日，11月24日在同个地点参与类似非法集会。

2026年2月14日下午3时许，她也涉嫌在安德逊桥犯下同样行为。

黄才华面控后表示不认罪，并要求法院给予她时间聘请律师。案展10月26日进行审前会议，她获准以5000元保释。

根据新加坡警察部队星期四发出的文告，黄才华于2001年、2005年和2007年因类似罪行被定罪，并于2020年7月因参与未经许可的公共集会，接到当局发出的12个月有条件警告。

被告若罪名成立，可被判最高3000元罚款。

警方提醒公众，在我国未经警方许可组织或参与公共集会均属违法。对于倡导别国或外国实体政治诉求，或可能挑动情绪并引发公共秩序事件的集会，警方一律不予批准。

对于违例者，警方将采取适当行动，并呼吁公众切勿参与任何可能破坏新加坡和平、公共秩序与社会和谐的活动。（人名译音）