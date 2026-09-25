新加坡水协会将率团到日本多地进行海外研学考察行，以学习日本的海岸防护措施和应对灾害的韧性能力。

新加坡水协会（Singapore Water Association）星期五（9月25日）发文告说，为期八天的考察行程从9月25日到10月2日进行，考察团集合近40名本地海岸防护的相关人士，包括咨询师、承包商、学者、政府官员和行业专家。

考察团将在日本东京、仙台、东北地区和横滨展开考察，参访主要基础设施、技术和研究机构，以及认识业界伙伴。

行程包括参访东京湾的高潮防护基础设施；地震重灾区宫城县南三陆町的重建项目、防潮和防洪闸门系统，以及311纪念馆；仙台的多层海岸防护设施和海啸灾后重建地区；东北大学灾害科学国际研究所、港湾空港技术研究所和鹿岛技术研究所；以及东京湾和横滨的城市滨水区和海事韧性建设项目。

考察团也将参与商业配对活动，并与日本工程、科技、研究和业界伙伴交流，促进新日合作，探讨工程解决方案、科技与创新、智能系统和数码应用等领域的潜在合作机会。

日本在海岸防护和灾害建设方面拥有丰富经验，其规划、工程、研究、落实和社区防灾准备等经验，可为新加坡提供借鉴。考察也让团队探讨相关做法和技术如何应用在新加坡。

随着新加坡落实《海岸防护法案》（Coastal Protection Act）和相关要求，协会致力于集合专业力量，提升业界应对海岸防护，提升防洪需求的能力。