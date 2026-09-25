总理公署星期五（9月25日）发文告宣布，尚达曼总统委任高庭法官符晓平为最高法院上诉庭法官，副总检察长吴亦涵高级律师为上诉审判庭法官。两项任命从10月1日起生效。

上述任命生效后，最高法院将有32名法官，包括大法官、四名上诉庭法官、五名上诉审判庭法官、16名高庭法官、一名司法委员和五名高级法官，另有26名国际法官。

符晓平2014年受委为司法委员，2017年出任高庭法官。她是总统奖学金得主，毕业于英国剑桥大学，考获一等荣誉学位，之后在新加坡国立大学取得法学硕士（知识产权与科技）学位，并在李光耀公共政策学院考获公共管理硕士学位。

她在法律服务领域服务逾20年，早年任最高法院法律秘书，2008年至2011年任初级法庭（现为国家法院）首席地方法官兼主簿，2011年至2014年任总检察署民事司副首席法律顾问（咨询与行政）。2023年9月起，她则担任高庭普通审判庭主管法官。她也是新加坡司法学院理事、跨机构判刑咨询团成员，以及新加坡管理大学杨邦孝法学院咨询委员会成员。

至于吴亦涵，他毕业于新加坡国立大学法学院，考获一等荣誉学位，也是毕业典礼致辞代表。他过后取得哈佛大学法学硕士学位， 并于2011年获新加坡执业律师资格，2021年受委为高级律师。他曾在最高法院任法律秘书及助理主簿。

吴亦涵2008年加入新加坡国立大学法学院，2011年升任助理教授，2014年转任新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授，2017年出任院长，2019年升任法学教授。

2022年，吴亦涵受委为最高法院司法委员，2023年出任高庭法官。2025年，他出任副总检察长。