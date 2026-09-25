多数家长认为小六会考仍重要，不过希望这个考试制度能优化，减少“一考定终身”的性质。

新加坡政策研究所星期五（9月25日）发布《2026年新加坡家长教育态度调查》报告。

报告显示，绝大多数受访家长（85.9%）将小六会考（PSLE）视为帮助孩子设定目标并为升中学做准备的重要关口。

不过，73.7%的家长希望PSLE能改善或改革。最多家长支持减少PSLE“一考定终身”的性质（45.6%）；其他选项包括把PSLE推迟至更晚阶段（12.4%）、彻底取消（10.3%）或改为自选（5.4%）。

倾向于维持现状的家长占五分之一（19.4%），其余6.9%没有明确看法或偏好。

值得注意的是，超过八成家长认为PSLE过于强调学术成绩；88.7%希望在中学分配评估上有更大的灵活性。

PSLE计分方式改革并没有减少家长压力

PSLE自2021年改用积分等级（Achievement Level，简称AL）评估制。考生每科的积分等级分成AL1（最佳）至AL8；四个科目的总成绩介于4分至32分。

对于这一制度改变，四成家长表示无感；33.1%支持，26.9%不支持。

尽管当局是希望通过这一改制淡化人们过度偏重分数，为学生减少不必要的竞争和压力，但85.6%的家长认为，新制度仍带来巨大压力。

66.3%的家长表示，AL制度比原来的T-Score更难让孩子进入心仪的学校；63.4%的家长认为，AL制度更不透明，更难评估孩子和同龄人之间的表现差距。

整体而言，尽管AL制度降低了评估表现的透明度，家长仍把PSLE视为清晰和标准化的评估基础。

三房式或更小组屋的家庭更看好直接招生计划

至于直接招生计划（DSA），对这个计划持积极态度的家长超过四成（43.2%），另有34.8%表示中立。

调查显示，居住在三房式或更小组屋的家庭对DSA的看法最为积极，有55.6%。

报告分析，这可能是因为这一群体的家长将DSA视为阶层流动的潜在路径，让孩子无论社会与经济背景如何都有机会凭借学术成绩之外的优势，进入心仪中学。

78.2%的家长认为，DSA可以是万一孩子PSLE表现不佳的另一个好出路；70.4%的家长认为，DSA可更好赋予孩子进入顶尖名校的机会。不过，58.5%的家长也担心，申请DSA可能会分散孩子的PSLE备考精力。

总体而言，同DSA相比，家长仍更倾向于选择PSLE的升学路径。

比起十年前 更多“慈狮型家长”

这个研究也根据家长对孩子教育的态度，将他们分为三类：慈狮型家长、新派家长和务实放任派。

“慈狮型家长”占40.8%，高于2016年的37.5%。这些家长同样重视全面发展与学术成绩，对孩子补习的投入最高，承受的压力也最大。

新派家长占34.3%，与2016年的33.9%相当。他们更倾向于全面发展，承压较低，对孩子的兴趣班花费最大。

务实放任派由2016年研究中的“老派家长”演变而来，占24.9%，比2016年的28.6%略减。他们以更务实态度看待对孩子的教育，也较少密切指导或干预孩子的课业。和“慈狮型家长”相比，这类家长的压力较小，对成绩的追求也没那么强烈。