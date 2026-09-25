饮料瓶罐退费制启动后，有人到处翻垃圾桶“集罐”，一些垃圾和食物残渣也被翻到地上，还引来鸽子和乌鸦等进食，造成卫生隐患。

饮料瓶罐退费制（BCRS）自今年4月启动以来，截至9月13日，全岛已累计回收超过553吨、约3300万个瓶罐。

《新明日报》星期四（9月24日）报道，有清洁工每天抽出两三个小时，骑着脚踏车到处搜集瓶罐，目前已靠退还瓶罐押金赚取近2000元，引起热议。

有人文明收集瓶罐，但也有人为了收集瓶罐罔顾环境卫生。近日有公众在TikTok发布视频，指一名阿叔为了“集罐”，到处翻乱垃圾桶，留下满地垃圾。

视频可见，一名阿叔骑着脚踏车，翻找着垃圾桶内部的物品，一旁地上散落着不少塑料袋，凌乱不堪。

经记者查询发现，事发地点位于阿裕尼弯第97座和第98座组屋之间的公共空间。

附近居民罗先生（70岁）透露，这名阿叔在该处收集物品已有数年之久，但自从BCRS计划启动以来，对方行径变本加厉，时而弄得环境脏乱。

“街坊们都知道他，他之前只是找铜线和废铁，但现在他专门找瓶瓶罐罐，把垃圾桶翻得乱七八糟，很不卫生。”

另一名女居民林素梅（68岁）则说，曾看见阿叔翻找垃圾桶后，把“不合格”的垃圾随意丢在草地上，残渣还引来鸽子和乌鸦等进食，担心造成卫生隐患。

“有时那些残渣在太阳暴晒后，还会发臭，然后引来的那些鸟类也担心带有细菌，加上这边乐龄人士居多，确实不怎么好。”

另有公众日前在脸书群组“Complaint Singapore”发文，指靠近盛港的商场有一名男子为了收集瓶罐，也是翻乱垃圾桶，留下满地垃圾。

照片显示，一名男子站在垃圾桶旁查看一个空罐子的瓶身，一旁还可见一个大型透明塑料袋，里面装了不少瓶罐。垃圾桶盖则打开，地上可见塑料盒和饮料瓶等。

民众：环保是好事 但不应弄脏环境

有受访民众表示理解计划初衷，坦言：“有环保意识是好事，但弄脏环境不可取。”

公众陈小姐（29岁，补习教师）说，民众开始有意识收集瓶罐并回收，代表鼓励环保的计划有所成效。

“以前大家都直接把瓶罐当垃圾扔了，现在还会看一下瓶身有没有标签。虽然1角钱看似没什么，但积少成多，也可以抵作车资。”

林建文（64岁，德士司机）说：“我曾见过有人翻垃圾桶后只拿走有标签的（瓶罐），没标签的就随意丢一旁。”

完整报道，请翻阅2026年9月25日的《新明日报》。