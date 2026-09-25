位于直落布兰雅的一个霸级组屋求售超过200万元引起热议，建屋发展局回应将检讨霸级组屋计划，确保政府组屋保持可负担。

霸级组屋（jumbo flat）是将三房或更小型组屋单位合并成的组屋。近日，位于直落布兰雅31街第93B座组屋一个霸级组屋求售，面积1465平方英尺，有五个卧室和四个厕所，剩余地契期限为91年，要价218万元。

比两个三房式单位转售价高出40％

建屋局答复《联合早报》询问时指出，过去六个月，这一区三房式组屋的成交价约67万3000元至77万1000元。以77万1000元的最高成交价计算，两间组屋的总价约为154万元。这一霸级组屋218万元的要价，比两个三房式单位的转售价高出超过60万元，即多过40％。

如果买卖双方愿意以这个价格成交，交易可能涉及大笔现金溢价（Cash-Over-Valuation，简称COV），买方必须在交易时以现金支付这笔溢价。

现金溢价是指组屋转售成交价，高出建屋发展局估价的部分，这笔款项必须以现金支付。

建屋局因此吁请有意购屋者做好调查，仔细评估各种住房选择，并谨慎规划财务，以免支付过高的价格。买家也可以浏览建屋局网站上的转售成交数据，以及HDB Flat Portal所提供的住房选择。

建屋局表示目前尚未收到这间组屋的转售申请。申请须由卖方和买方共同提交，之后须等待当局批准交易。当局理解公众对这一组屋求售信息所表达的关注，并将对毗邻改装计划（Conversion Scheme）展开检讨，同时确保组屋依然让人负担得起。

房屋经纪：已收到约50个看房询问

当局在1993年推出毗邻改装计划，允许符合条件且需要更大居住空间的三房式或以下组屋屋主，把相邻的组屋单位改装合并成较大的单位。屋主必须先向建屋局申请，接受当局评估，确保两间单位在结构上能合并，然后才能提交购买申请。如果申请获准，两间单位可合并成一个拥有单一地契的组屋单位。完成五年最低居住年限后，合并后的组屋可在公开市场转售。

建屋局指出，这个位于直落布兰雅的组屋屋主在2017年12月向建屋局购买第一个三房式组屋单位。他们在2021年8月购买隔壁单位。当时，隔壁单位的屋主因特殊家庭情况获得批准，在最低居住年限届满前出售组屋。

负责销售这个霸级组屋的房屋经纪唐国贤（38岁）从业18年，他告诉《联合早报》说，组屋挂牌出售第七天，已收到约50个询问，并安排了12次买家看房，感兴趣的买家包括单身者、年轻夫妻和大家庭。买家在看房时有许多询问，包括如何获准把两个单位合并、建屋局为何批准申请，以及思考装修方案等。