三巴旺弯咖啡店上星期五度断电，摊贩叫苦连天，不仅食材报销、营业额受影响，部分摊主也指顾客因吃不上饭、环境闷热而逐渐减少光顾。

《新明日报》接获通报，位于三巴旺弯第361座组屋底层的咖啡店，上星期六（9月19日）早上约9时发生跳闸事故，整间咖啡店一度断电，煤气供应也受到影响。

记者过后走访现场，发现咖啡店内一片漆黑，风扇也停止运作。直到上午约11时零5分，电力才恢复，摊贩陆续继续营业。

据观察，咖啡店内共有九个摊位。受访摊主透露，这是咖啡店过去七天第五次发生断电事故，对生意造成很大影响。

经营泰国餐的沈女士说，冰箱一旦断电，最先变质的是海鲜和肉类，若问题迟迟无法解决，就像一颗定时炸弹，不知道什么时候又会发生。

她说：“我的摊位是最小的，每天都要损失五六百元，其他摊主损失更严重。”

有摊贩一天损失逾千元

肉骨茶摊主杨先生则说，上星期四（17日）一天内就断电两次，分别发生在下午1时至2时30分，以及晚上7时至8时30分，恰好都是用餐高峰期，摊位几乎无法做生意。

他说，有时正在备菜，突然断电后几个小时才恢复，原本准备好的“半成品”只能丢弃，食材损失加上营业额损失，一次就可超过1000元。上星期六早上9时许开始停电时，他的饭和肉也正煮到一半。

他透露，上个月咖啡店也曾至少断电四次，其间更被迫取消不少外卖订单。有时顾客已经下单，摊位却突然断电无法烹煮，只能退款。

烧腊摊位负责人钟先生则说，原本这里有不少顾客来用餐，但随着近来断电次数增加，店内闷热，厕所也因停电怕太黑而被锁起来不能用，顾客就渐渐减少了。

平价集团致歉：正着手解决问题

职总平价集团着手解决问题，并对造成的不便致歉。

负责运营咖啡店的职总平价集团答复询问时说，已知悉有关问题，目前正与相关单位合作以尽快解决问题。

发言人也说，对于造成的不便深表歉意，并会密切关注情况，以尽量减少对营运造成的影响。

完整报道，请翻阅2026年9月25日的《新明日报》。