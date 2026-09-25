建屋发展局持续运用科技，提升建筑工地的生产力，接下来将推动工地智能升降机的使用，并扩大对水泥抹平机器人的测试。

国家发展部长徐芳达星期五（9月25日）在建屋局颁奖礼晚宴上，宣布建屋局在工地任务自动化处理和建筑程序标准化方面的新尝试。

从2027年起招标的预购组屋建筑合同中，约一半将规定建筑承包商须在工地使用智能载人载物升降机（smart passenger and material hoists）。这类用来载人和建筑材料的升降机已在兀兰、义顺和梧槽的工地试用。

传统的工地升降机必须由一名工人在机内全程手动操作。操作员通过对讲机接到通知后，会将升降机送到指定楼层接人。

智能升降机更像常见的一般电梯。工人按下电钮呼叫后，升降机会自动移动，无需人手操控。这些升降机装有激光雷达（LiDAR）传感器和防夹传感器，可防止机门在有人或物体阻挡时关闭。机内的摄像头还可探测工人是否没戴安全帽，并自动通过扩音器发出语音提示，屏幕也会展示文字提示。

工地智能升降机内的摄像头可探测工人没戴安全帽，并自动通过语音和文字提醒工人戴好安全帽。（林明顺摄）

建屋局指出，一个工人可通过工地办公室的屏幕或手机应用，查看实时监控画面，监督多达三台智能升降机的运作，等同于生产力提升了两倍。省下的人力可转去负起需更多判断力、协调以及技能的工作，例如监督与质量检查。

当局不准备一次过全面使用这类机器，以便给建筑承包商和技术供应商有足够时间来培训工人和引进机器，确保顺利把这个工具整合到工地作业中。

水泥抹平机器人承担累人且重复性高工作

建筑工程高度依赖人力，建屋局一直在研究把机器人用于一些流程。当局已在测试水泥抹平机器人（screeding robots），并计划明年在至少四个预购组屋项目的工地中试用。

当局此前已在红山和锦茂两个工地测试水泥抹平机器人，用于两处的各一座组屋，共有80个单位。当局透露，这类机器人大约用一个工作日就可抹平一个四房式单位的水泥地。不过，实际生产力可提升多少取决于单位的平面设计，以及工人操作机器人的经验等因素。

水泥抹平机器人能接手多数步骤，工人只需从旁协助，把抹到一旁的多余水泥扫开即可。（林明顺摄）

抹平水泥地是铺地砖或乙烯基塑料（vinyl）地板前的重要步骤。传统做法是由工人测定标高与设桩，过后蹲下用刮平尺和大抹子等工具慢慢把水泥地抹平，是相当累人且重复性高的工作。机器人可接手这个工序的多数步骤，工人只需从旁协助，把抹到一旁的多余水泥清理掉。

徐芳达指出，建屋局多年来持续研究采用新型机器人和自动化解决方案，以提升建筑质量和生产力，降低对人力的需求。“重要的不是相关科技有多么先进，而是它们能否协助解决我们在工地上面对的实际挑战。”

工人抹平水泥地时须蹲下，用刮平尺和大抹子等工具一点一点进行，工作相当累人且重复性高。（林明顺摄）

他说，推广使用智能升降机和在更多工地测试水泥抹平机器人只是下一步，而非终点。他已指示建屋局定下目标，争取在所有新的预购组屋项目中采用这两项技术。

徐芳达在晚宴上颁奖给30个预购组屋项目，奖项涵盖设计、工程和景观等方面。

南部濒水区和快乐山的首个预购组屋项目Berlayar Residences及Mount Pleasant Crest，都获得创新设计奖。两者分别由3PA建筑事务所和新加坡锐科建筑事务所（LOOK Architects）负责。

国家发展部长徐芳达（左一）在建屋局颁奖礼晚宴开始前参观展览，了解获奖的30个预购组屋项目的更多细节。（周国威摄）

Berlayar Residences的设计灵感源自它位于南部山脊和新加坡海峡之间的地理位置，它采用白色、蓝色与褐色反映山水之美，而建筑群高度向海岸方向递降，让人可尽览山脊和大海景色。

Mount Pleasant Crest把原来警察学院的丰富历史加以保留并融入邻里，例如把原有的操练棚改为邻里活动中心，旧游泳池的跳台则用于设计上下车点的座椅。