开车闯红灯，阿叔撞倒一名怀胎15周的孕妇，还将她在马路上拖行，导致她肋骨、手腕、脊椎和盆骨等部位骨折，重伤住院59天。

这起恐怖车祸发生在2025年7月31日下午2时23分，地点是樟宜东路上段（Upper Changi Road East）朝往樟宜北路上段（Upper Changi Road North）的路段。

被告陈志光（62岁，译音）面对一项以危害公众安全的时速或方式开车的控状。

他在认罪后，星期四（9月24日）被判坐牢13个月，各级驾照吊销10年。

受害者是一名33岁的妇女，案发时已怀孕15周。

案情显示，被告当时在樟宜东路上段的第三条车道行驶。

他在驶近设有交通灯的行人过路处前，至少有三秒的时间注意红灯并停车。然而，拥有足够反应时间的被告不仅没有减速，也未将车停下。

受害者当时刚好正在过马路，结果飞来横祸，遭闯红灯的被告车子撞倒。

由于冲击力猛烈，受害者往前跌倒，还遭被告的车子拖行，事后被送往樟宜综合医院急救。

经诊断，她的伤势严重，多根肋骨、左手腕、脊椎和盆骨等部位骨折，前后住院59天。

被告在案发当天下午5时被逮捕，隔天凌晨2时33分获保释。

他于上个月28日认罪，案件星期四下判。

法官在下判后，批准被告申请，让他在本月28日才开始服刑。

完整报道，请翻阅2026年9月25日的《新明日报》。