工作准证持有者人数过去一年持续增加，截至今年6月，我国总人口增加1.6%至621万人，增幅高于去年的1.2%。

国家人口及人才署在星期五（9月25日）发布的《2026年人口简报》说，截至今年6月，总人口年比增长率为1.6%，增幅主要来自非居民，尤其是支持组屋、滨海湾金沙扩建等重点项目，以及樟宜机场第五搭客大厦等基础设施的建筑业工作准证持有者。

截至今年6月，公民人口增长0.7%至368万人；永久居民人口则相对稳定，维持在55万人。

步入超高龄社会

文告指出，新加坡已成为超高龄社会。65岁及以上公民今年的占比升至21.4%，高于去年的20.7%，以及10年前的13.7%。

80岁及以上公民人数也增至15万2000人，高于2025年的14万5000人及10年前的9万5000人。到了2035年，超过四分之一的公民预计年满65岁。

此外，去年公民结婚和新生儿人数皆减少。2025年共有2万1671桩公民婚姻，较2024年的2万2955桩下降5.6%。

2025年本地共有2万6071名公民新生儿，较2024年的2万9237名下降10.8%。

去年的居民整体生育率为0.87，低于2024年的0.97。

文告指出，婚姻和新生儿人数的下降趋势，突显政府跨部门“重塑结婚与生育观念工作组”工作的紧迫程度，这包括在新加坡人婚姻和育儿过程中给予更多支持，发动全社会采取行动，推动更广泛的社会观念重塑。