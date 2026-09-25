冒充移民与关卡局人员的骗局猖獗，骗子称受害者涉及刑事案件，或称能协助受害者申请成为本地永久居民。警方和移民局提醒公众小心这两种骗局。

新加坡警察部队和移民与关卡局星期五（9月25日）发联合文告指出，在第一类骗局中，受害者会接到自称移民局官员的来电，称他们的个人资料被滥用，或电话号码涉发送诈骗信息等活动。电话随后会转接给一名冒充中国官员的骗子，后者以协助调查或保释为由，要求受害者转账或交出现金。

在一些案件中，受害者会被要求和陌生人见面，签署保密协议等文件，但这些都是让骗局显得可信的假文件。多数受害者在数次转账，或骗子失联后，才惊觉受骗。

当局自今年1月以来，已接到至少117起关于类似骗局的报案，损失至少840万元。

称能协助提升申请永久居民成功率 骗取受害者款项

受害者点击社媒平台的广告后，会被转到一个假的移民服务顾问公司网页。（移民与关卡局提供）

在第二类骗局中，受害者会在脸书等社交媒体平台看到广告，声称能帮助他们取得本地永久居民身份。受害者点击广告后，会被转到一个“顾问机构”的网站提交个人资料。

之后，骗子就会通过WhatsApp联系受害者，要他们支付200元至约9万元之间的费用，以“提高”他们取得永久居民的机会。受害者答应后，会被指示转账到银行户头，或者将现金交给身份不明者。

受害者过后会收到看似来自移民局的假电邮，电邮还附上带有移民局信笺抬头（letterhead）的假冒原则批准信。一些受害者询问移民局后，才发觉上当。

移民局透露，从今年1月至今，已接到31起类似通报，损失至少40万元。

移民局说，了解到有商业机构或顾问声称能够帮助申请者，提高获得新加坡长期移民身份（如公民、永久居留和长期准证）的成功率。不过，移民局没有监管、支持或认证这些业者，因此促请公众谨慎选择。

移民局指出，当局会对所有长期移民申请进行严格的审查，而且不会对申请者聘用这些商业机构或顾问而导致的任何损失承担责任。

警方强调，新加坡政府官员绝不会要求公众交出现金、贵重物品或加密货币、透露银行登录资料，或者将电话转接给警方或其他政府官员。

公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。