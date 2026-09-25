巴西立组屋单位发生火患，浓烟从单位冒出，屋主接到邻居电话通知后马上赶回家，所幸无人受伤。

这起火患发生在星期四（9月24日）傍晚约6时15分，地点在巴西立6通道第426座组屋的12楼单位。

《新明日报》接获热心读者通报，指上述地点发生火患。现场视频显示，只看到黑色浓烟从组屋单位冒出。

记者赶抵现场时，楼下已拉起封锁线，现场也停了约三辆消防车。

据观察，失火单位外的走廊已被熏黑，门外的电线也脱落，地上都是水渍。民防人员频密进出单位调查。

住在失火单位的一对男女在楼下与民防人员交谈。两人受访时透露事发时并不在家。

不愿具名的男屋主透露，两人在这处住了四年，事发时他们在附近的公园。

“我们接到邻居通知后才赶回来，目前也不清楚失火原因，以及屋内的情况。”

白沙—樟宜集选区议员沙礼尔星期四晚也到现场慰问居民。他受访时说，是邻座组屋居民发现失火单位冒出浓烟后，赶紧打电话通知当局。

“失火单位同层的邻居也赶紧打电话通知屋主，其他居民疏散时也互相通知和帮忙。”

沙礼尔也说，这起事件凸显了社区团结互助的重要性。“建屋局也派人到场。相信失火单位已无法居住，当局尽量协助安排暂时住所。”

新加坡民防部队受询时证实接获通报，指黑色浓烟从12楼单位冒出，随后强行进入单位灭火。火患涉及卧室和客厅内的物品，民防人员使用两支水枪将火扑灭。事发时单位内无人，失火原因仍在调查中。

超过50人疏散

民防人员也指出，为了以防万一，与警方合力将大约50名住户疏散。

住在同座组屋12楼的阿米拉（29岁）说，当时闻到烟味，还以为是有人在外面烧香。

“后来警察来敲门，让我们疏散到楼下。我们下楼后，才看到浓烟从12楼单位冒出。”

她也透露，火势并不算大，大约一个多小时后居民便可以陆续回家。

“虽然我也是住在12楼，但却是在另外一边，所以家里没有任何影响。”